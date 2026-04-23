Криптомагнат и основатель Tron Джастин Сан подал иск против компании, связанной с семьёй Дональда Трампа

20:10, 23 апреля 2026
Основатель Tron заявляет о незаконном блокировании активов и давлении со стороны World Liberty Financial, в то время как компания и представители семьи Трампа отрицают обвинения.
Известный криптовалютный предприниматель и основатель Tron Джастин Сан обратился в федеральный суд Калифорнии с иском против компании World Liberty Financial, которая связана с семьей президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

В иске говорится, что активы Сана в размере 4 миллиардов токенов WLFI, рыночная стоимость которых оценивается примерно в 320 миллионов долларов, были незаконно заморожены.

По словам основателя Tron, компания якобы скрытно внедрила в блокчейн-контракты механизм создания «черных списков». Сан утверждает, что это дало World Liberty возможность единолично блокировать, ограничивать или фактически конфисковывать активы инвесторов.

В исковых материалах также отмечается, что представители проекта якобы угрожали «сжечь» его токены, даже несмотря на то, что они хранились в личном цифровом кошельке.

Кроме того, Сан заявил о возможном финансовом давлении. По его версии, весной и летом 2025 года от него требовали инвестировать дополнительные 200 миллионов долларов в стейблкоин компании и приобрести долю в ее капитале. После отказа, как утверждает истец, доступ к его активам был ограничен.

В World Liberty Financial обвинения отвергли. Исполнительный директор компании Зак Виткофф заявил, что претензии являются безосновательными, а действия в отношении активов Сана якобы были связаны с нарушениями с его стороны, которые вынудили компанию применить защитные механизмы.

Сын президента США Эрик Трамп отреагировал резко, сравнив иск с резонансной покупкой арт-объекта, заявив: «Единственное, что более бессмысленно, чем этот иск, — это потратить 6 миллионов долларов на банан, приклеенный скотчем к стене».

Судебный процесс проходит на фоне растущего недовольства части инвесторов World Liberty Financial. Они заявляют о непрозрачных правилах управления проектом и новых ограничениях, в частности запрете на продажу токенов до 2030 года.

Также отмечается, что по условиям работы компании 75% доходов от продажи токенов направляются семье Трампов, что, по имеющимся оценкам, уже принесло им более миллиарда долларов.

