У Південній Кореї ексінженера Samsung засудили до понад 6 років ув’язнення за витік даних до Китаю

Верховний суд Південній Кореї посилив вирок і оштрафував обвинуваченого на 200 млн вон, назвавши порушення технологічної безпеки тяжким злочином.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Південній Кореї Верховний суд засудив колишнього інженера компанії Samsung Electronics Co. до понад шести років позбавлення волі за витік конфіденційних технологій китайському виробнику мікросхем. Про це повідомляє Bloomberg.

Суд також призначив штраф у розмірі 200 мільйонів вон (близько 135 300 доларів США), зазначивши у рішенні, що порушення прав інтелектуальної власності та витік ключових національних технологій є тяжким злочином. Вирок виявився суворішим, ніж рішення суду нижчої інстанції.

У справі йдеться про передачу технологій, пов’язаних із виробництвом 18-нанометрової динамічної пам’яті (DRAM), а також технологічних даних і розробок обладнання Samsung та її постачальників. Обвинуваченим є колишній співробітник компанії, ідентифікований як Кім, а також кілька працівників компаній-постачальників.

За даними слідства, отримувачем інформації була китайська компанія ChangXin Memory Technologies Inc., яка намагається вийти на глобальний ринок пам’яті для штучного інтелекту. Наразі цей сегмент контролюють Samsung, SK Hynix Inc. та Micron Technology Inc., які співпрацюють з Nvidia Corp. у виробництві сучасних рішень для штучного інтелекту.

Прокурори під час повторного розгляду справи вимагали для обвинуваченого 20 років ув’язнення, зазначаючи, що викрадені дані могли вплинути на розвиток напівпровідникових технологій у Китаї.

Судовий процес тривав із кількома переглядами рішень: у лютому 2025 року суд першої інстанції призначив сім років ув’язнення та штраф, після апеляції термін скоротили до шести років. Згодом Верховний суд скасував це рішення і направив справу на новий розгляд, за результатами якого винесено остаточний вирок.

Рішення ухвалено на тлі посилення відповідальності за промислове шпигунство в Південній Кореї, де напівпровідникові технології розглядаються як стратегічно важливі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.