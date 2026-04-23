В Южной Корее бывшего инженера Samsung приговорили к более чем 6 годам лишения свободы за утечку данных в Китай

Верховный суд Южной Кореи ужесточил приговор и оштрафовал обвиняемого на 200 млн вон, назвав нарушение технологической безопасности тяжким преступлением.

В Южной Корее Верховный суд приговорил бывшего инженера компании Samsung Electronics Co. к более чем шести годам лишения свободы за утечку конфиденциальных технологий китайскому производителю микросхем. Об этом сообщает Bloomberg.

Суд также назначил штраф в размере 200 миллионов вон (около 135 300 долларов США), отметив в решении, что нарушение прав интеллектуальной собственности и утечка ключевых национальных технологий являются тяжким преступлением. Приговор оказался более суровым, чем решение суда низшей инстанции.

В деле речь идет о передаче технологий, связанных с производством 18-нанометровой динамической памяти (DRAM), а также технологических данных и разработок оборудования Samsung и ее поставщиков. Обвиняемыми являются бывший сотрудник компании, идентифицированный как Ким, а также несколько сотрудников компаний-поставщиков.

По данным следствия, получателем информации была китайская компания ChangXin Memory Technologies Inc., которая пытается выйти на глобальный рынок памяти для искусственного интеллекта. В настоящее время этот сегмент контролируют Samsung, SK Hynix Inc. и Micron Technology Inc., которые сотрудничают с Nvidia Corp. в производстве современных решений для искусственного интеллекта.

В ходе повторного рассмотрения дела прокуроры потребовали для обвиняемого 20 лет лишения свободы, отметив, что похищенные данные могли повлиять на развитие полупроводниковых технологий в Китае.

Судебный процесс длился с несколькими пересмотрами решений: в феврале 2025 года суд первой инстанции назначил семь лет лишения свободы и штраф, после апелляции срок сократили до шести лет. Впоследствии Верховный суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение, по результатам которого вынесен окончательный приговор.

Решение принято на фоне ужесточения ответственности за промышленный шпионаж в Южной Корее, где полупроводниковые технологии считаются стратегически важными.

