У Львові автомобіль ТЦК наїхав на жінку: поліція з’ясовує обставини

17:59, 23 квітня 2026
У ТЦК заявляють, що чоловік, через якого стався інцидент, розшукувався за порушення правил військового обліку.
У Львові правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної події за участю службового автомобіля територіального центру комплектування, яка сталася 23 квітня на вулиці Пороховій.

За попередніми даними поліції, під час проведення заходів оповіщення автомобіль ТЦК здійснив наїзд на 57-річну жінку, яка, ймовірно, намагалася перешкодити виїзду транспорту з двору. Постраждалу госпіталізували.

Як повідомили в поліції, неподалік перебував службовий автомобіль мобільної групи з протидії домашньому насильству, працівники якої стали свідками події.

Вони зупинили транспортний засіб, встановили особу водія та запросили його до підрозділу поліції для надання пояснень. За фактом інциденту призначено службове розслідування.

Тим часом у Львівському обласному ТЦК стверджують, що чоловік, через якого виник інцидент, перебував у розшуку як порушник військового обліку. 

За версією ТЦК, під час спроби перевірити його документи дружина чоловіка спровокувала конфлікт, а згодом намагалася закрити ворота двору, щоб заблокувати виїзд службового автомобіля.

Порушника військового обліку було доставлено до приміщення ТЦК. Наразі він проходить військово-лікарську комісію.

 

поліція ДТП розшук ТЦК мобілізація військовий облік

