Во Львове автомобиль ТЦК наехал на женщину: полиция выясняет обстоятельства

В ТЦК заявляют, что мужчина, из-за которого произошел инцидент, разыскивался за нарушение правил военного учета.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля территориального центра комплектования, которое произошло 23 апреля на улице Пороховой.

По предварительным данным полиции, во время проведения мероприятий оповещения автомобиль ТЦК совершил наезд на 57-летнюю женщину, предположительно пытавшуюся помешать выезду транспорта со двора. Пострадавшую госпитализировали.

Как сообщили в полиции, неподалеку находился служебный автомобиль мобильной группы по противодействию домашнему насилию, работники которой стали свидетелями происшествия.

Они остановили транспортное средство, установили личность водителя и пригласили его в подразделение полиции для объяснений. По факту инцидента назначено служебное расследование.

Между тем, во Львовском областном ТЦК утверждают, что мужчина, из-за которого возник инцидент, находился в розыске как нарушитель военного учета.

По версии ТЦК, при попытке проверить его документы жена мужчины спровоцировала конфликт, а затем пыталась закрыть ворота двора, чтобы заблокировать выезд служебного автомобиля.

Нарушитель военного учета был доставлен в помещение ТЦК. В настоящее время он проходит военно-врачебную комиссию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.