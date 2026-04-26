«Цього б не сталося» – Трамп закликав посилити безпеку Білого дому після стрілянини

За словами президента США, потрібен «суперзахищений бальний зал у Білому домі».

Як відомо, під час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли. Згодом з’ясувалося, що стрілянину влаштував 31-річний вчитель із Каліфорнії на ім'я Коул Аллен.

Після інциденту Трамп заявив, що подібні ситуації, на його думку, підкреслюють необхідність посилених заходів безпеки для президента та його оточення. Він згадав про проєкт будівництва нового бального залу на території Білого дому, який, за його словами, має відповідати найвищим стандартам захисту та безпеки.

«Цей інцидент ніколи не стався б, якби не військовий суперсекретний бальний зал, який наразі будують у Білому домі. Його не можна побудувати достатньо швидко! Хоча він і красивий, він має всі найвищі рівні безпеки, а також немає кімнат на верхніх поверхах, куди можуть проникнути неавторизовані особи, і він знаходиться всередині воріт найбезпечнішої будівлі у світі – Білого дому», – зазначив Трамп.

Окремо він розкритикував судовий позов, який, за його словами, може ускладнювати будівництво, і висловив думку, що такі справи не повинні ставати перешкодою для реалізації проєкту. Будівництво бального залу, як наголосив Трамп, триває в межах запланованого бюджету і випереджає графік виконання робіт.

