«Этого бы не случилось» — Трамп призвал усилить охрану Белого дома после стрельбы

17:14, 26 апреля 2026
По словам президента США, нужен «суперзащищенный бальный зал в Белом доме».
Как известно, во время ужина для корреспондентов в бальном зале отеля Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трампраздались выстрелы. Позже выяснилось, что стрельбу устроил 31-летний учитель из Калифорнии по имени Коул Аллен.

После инцидента Трамп заявил, что подобные ситуации, по его мнению, подчеркивают необходимость усиленных мер безопасности для президента и его окружения. Он упомянул о проекте строительства нового бального зала на территории Белого дома, который, по его словам, должен соответствовать самым высоким стандартам защиты и безопасности.

«Этот инцидент никогда бы не произошел, если бы не военный сверхсекретный бальный зал, который сейчас строят в Белом доме. Его нельзя построить достаточно быстро! Хотя он и красив, он имеет все самые высокие уровни безопасности, а также нет комнат на верхних этажах, куда могут проникнуть посторонние лица, и он находится внутри ворот самого безопасного здания в мире – Белого дома», – отметил Трамп.

Отдельно он раскритиковал судебный иск, который, по его словам, может затруднить строительство, и высказал мнение, что такие дела не должны становиться препятствием для реализации проекта. Строительство бального зала, как подчеркнул Трамп, идет в рамках запланированного бюджета и опережает график выполнения работ.

Напомним, посол Украины в США Ольга Стефанишина опубликовала фотографии, сделанные за несколько минут до и после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.

