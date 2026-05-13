У Нідерландах сервіс таксі Yango оштрафували на 100 млн євро через зберігання даних у Росії

15:57, 13 травня 2026
Нідерландське управління захисту персональних даних виявило порушення правил конфіденційності ЄС і зобов’язало компанію припинити зберігання даних водіїв та клієнтів на російських серверах.
Нідерландське управління захисту персональних даних (AP) наклало штраф у розмірі 100 мільйонів євро на материнську компанію сервісу таксі Yango через зберігання персональних даних користувачів і водіїв на серверах у Росії. Про це повідомляє NOS.

Розслідування розпочалося у 2023 році за участі регуляторів Нідерландів, Фінляндії та Норвегії — країн, де працює сервіс Yango. Перевірка показала, що компанія зберігала в Росії скани водійських посвідчень, адреси проживання та банківські реквізити користувачів.

У регуляторі зазначили, що такі дії суперечать вимогам європейського законодавства щодо захисту персональних даних, оскільки в Росії відсутні належні гарантії безпеки. Зокрема, йдеться про відсутність незалежного наглядового органу та потенційний доступ державних структур до даних.

Материнська компанія Yango — MLU BV, зареєстрована в Амстердамі, що й надало нідерландському регулятору повноваження для винесення рішення.

AP зобов’язало компанію негайно припинити зберігання даних у Росії. У разі невиконання вимоги можливе застосування додаткових штрафів.

Суму штрафу — 100 мільйонів євро — визначили з урахуванням обороту групи, до якої входить MLU BV. Йдеться про компанію російського походження «Яндекс», яка тривалий час була зареєстрована в Нідерландах, а з 2024 року знову базується в Росії. Того ж року її глобальний оборот перевищив 12 мільярдів євро.

Yango працює у країнах ЄС, зокрема в Норвегії та Фінляндії, однак не має там значної частки ринку через конкуренцію з Uber і Bolt. Окремі сервіси компанії також доступні в Сербії та Молдові.

Поза Європою Yango працює в країнах Африки, Близького Сходу та Азії.

У 2024 році нідерландський регулятор також оштрафував Uber на 290 мільйонів євро за аналогічне порушення правил обробки персональних даних — тоді йшлося про зберігання інформації на серверах у США.

