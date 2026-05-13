В Нидерландах сервис такси Yango оштрафовали на 100 млн евро за хранение данных в России

Нидерландское управление по защите персональных данных выявило нарушение правил конфиденциальности ЕС и обязало компанию прекратить хранение данных водителей и клиентов на российских серверах.

Фото: AFP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нидерландское управление по защите персональных данных (AP) наложило штраф в размере 100 миллионов евро на материнскую компанию сервиса такси Yango из-за хранения персональных данных пользователей и водителей на серверах в России. Об этом сообщает NOS.

Расследование началось в 2023 году с участием регуляторов Нидерландов, Финляндии и Норвегии — стран, где работает сервис Yango. Проверка показала, что компания хранила в России сканы водительских удостоверений, адреса проживания и банковские реквизиты пользователей.

В регуляторе отметили, что такие действия противоречат требованиям европейского законодательства о защите персональных данных, поскольку в России отсутствуют надлежащие гарантии безопасности. В частности, речь идет об отсутствии независимого надзорного органа и потенциальном доступе государственных структур к данным.

Материнская компания Yango — MLU BV, зарегистрированная в Амстердаме, что и дало нидерландскому регулятору полномочия для вынесения решения.

AP обязало компанию немедленно прекратить хранение данных в России. В случае невыполнения требования возможно применение дополнительных штрафов.

Сумма штрафа — 100 миллионов евро — была определена с учётом оборота группы, в которую входит MLU BV. Речь идёт о компании российского происхождения «Яндекс», которая долгое время была зарегистрирована в Нидерландах, а с 2024 года вновь базируется в России. В том же году ее глобальный оборот превысил 12 миллиардов евро.

Yango работает в странах ЕС, в частности в Норвегии и Финляндии, однако не имеет там значительной доли рынка из-за конкуренции с Uber и Bolt. Отдельные сервисы компании также доступны в Сербии и Молдове.

За пределами Европы Yango работает в странах Африки, Ближнего Востока и Азии.

Предыдущие решения в отношении крупных платформ

В 2024 году нидерландский регулятор также оштрафовал Uber на 290 миллионов евро за аналогичное нарушение правил обработки персональных данных — тогда речь шла о хранении информации на серверах в США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.