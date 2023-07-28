Парламент провалив законопроєкт про розміщення МАФів та парковок через Prozorro

Законопроєкт мав запровадити врегульовану процедуру видачі дозволів власникам МАФів та операторам паркувальних майданчиків через електронні аукціони в системі Prozorro.

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Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт про розміщення МАФів та парковок через Prozorro. Про це повідомила співавторка законопроєкту, очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«В Україні до цього часу законодавчо не врегульовані схеми розташування кіосків, а дозволи на їх розміщення зазвичай видаються за хабарі. Це призводить до того, що чесні підприємці, які відмовляються їх заносити місцевим органам влади, змушені існувати під постійною загрозою знесення», - зазначила Шуляк.

Народна депутатка зауважила, що законопроєкт №9233 мав виправити цю ситуацію й запровадити врегульовану процедуру видачі дозволів власникам МАФів та операторам паркувальних майданчиків через електронні аукціони в системі Prozorro.

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