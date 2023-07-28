Парламент провалил законопроект о размещении МАФов и парковок через Prozorro

Законопроект должен был ввести урегулированную процедуру выдачи разрешений владельцам МАФов и операторам парковочных площадок через электронные аукционы в системе Prozorro.

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Верховная Рада провалила голосование ща законопроект о размещении МАФов и парковок через Prozorro. Об этом сообщила соавтор законопроекта, глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

«В Украине до сих пор законодательно не урегулированы схемы расположения киосков, а разрешения на их размещение обычно выдаются за взятки. Это приводит к тому, что честные предприниматели, которые отказываются их заносить местным органам власти, вынуждены существовать под постоянной угрозой сноса», - отметила Шуляк.

Народный депутат отметила, что законопроект №9233 должен был исправить эту ситуацию и ввести урегулированную процедуру выдачи разрешений владельцам МАФов и операторам парковочных площадок через электронные аукционы в системе Prozorro.

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