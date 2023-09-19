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Раді рекомендують підтримати зміни до закону щодо цифрової марки: що пропонує Комітет

18:03, 19 вересня 2023
Комітет з питань транспорту та інфраструктури рекомендує Верховній Раді підтримати зміни до Закону «Про поштовий зв’язок» щодо врегулювання питання випуску цифрової марки.
Раді рекомендують підтримати зміни до закону щодо цифрової марки: що пропонує Комітет
Колаж: sud.ua
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Комітет з питань транспорту та інфраструктури рекомендує Верховній Раді підтримати зміни до Закону України «Про поштовий зв’язок» щодо врегулювання питання випуску цифрової марки. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Так, на опрацюванні в Комітеті з питань транспорту та інфраструктури знаходиться проект Закону про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок» (щодо врегулювання питання випуску цифрової марки), реєстр. №8280 від 13.12.2022, поданий народними депутатами України Кісєлем Ю.Г. та іншими.

10 квітня 2023 року Верховна Рада України прийняла за основу зазначений законопроект. До другого читання було подано 19 поправок від 17 народних депутатів.

Поправки здебільшого стосуються варіантів визначення терміну «цифрова поштова марка», дня набрання чинності законом, порядку використання цифрової поштової марки.

«Беручи до уваги положення законів України «Про віртуальні активи», «Про авторське право та суміжні права», Комітет визначився з терміном «цифрова поштова марка», як віртуального активу, який випускається призначеним оператором поштового зв’язку та посвідчує майнові права на цифрове зображення поштової марки або похідного від нього твору».

Випуск цифрової поштової марки буде здійснюватися не до кожної поштової марки (паперової), а тільки до тиражів які мають високий попит щодо їх тематики та відповідний потенціал на NFT ринку.

Беручи до уваги традиційну увагу суспільства до поштових марок як атрибуту державної та національної ідентичності, Комітет підтримує подальшу цифровізацію простору суспільних відносин», — йдеться у повідомленні.

19 вересня 2023 року законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок» щодо врегулювання питання випуску цифрової марки» розглянуто на засіданні Комітету з питань транспорту та зв’язку та ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду прийняти його в другому читанні та в цілому.

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