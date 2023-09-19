Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Нацагентство з акредитації ховає публічну інформацію про витрати на оренду старовинної садиби у центрі Києва і вважає, що всі дані про його роботу «є конфіденційними»

Вся інформація про витрати на оренду приміщення в центрі Києва біля посольства Грузії та переїзд до нового елітного офісу є конфіденційною, заявили у Нацагентстві з акредитації України.

Кабмін надав ДБР доступ до відбитків пальців рук і відцифрованих зображень обличчя громадян

Уряд вніс зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, надавши доступ до біометричної інформації ДБР.

Бюджетних коштів у 2024 році вистачить всього на 400 нових суддів, — проект Бюджету, документ

Мінфін відмовив Вищій раді правосуддя у пропозиціях про збільшення фінансування: вистачить на фактичну кількість суддів плюс 400 нових.

Автори законопроекту про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру пояснили його необхідність

Законопроект передбачає, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

У Верховному Суді розкрили таємницю окремої думки Всеволода Князєва

Текст окремої думки екс-голови Верховного Суду вніс у Реєстр начальник управління забезпечення роботи Великої Палати.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін надав ДБР доступ до відбитків пальців рук і відцифрованих зображень обличчя громадян

17:46, 19 вересня 2023
Уряд вніс зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, надавши доступ до біометричної інформації ДБР.
Кабмін надав ДБР доступ до відбитків пальців рук і відцифрованих зображень обличчя громадян
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кабмін постановою №1004 вніс зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України.

Нагадаємо, це Положення регулює порядок впровадження та функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Біометричні дані (параметри) - відцифровані відбитки пальців рук, відцифроване зображення обличчя.

Згідно Положення суб’єктами національної системи є ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, Національна поліція, МВС, МЗС, закордонні дипломатичні установи, Мінінфраструктури, СБУ, Служба зовнішньої розвідки та Міноборони.

Відповідно до внесених Урядом змін доступ до даних також отримає Державне бюро розслідувань.

Доступ до інформації національної системи надається уповноваженим посадовим і службовим особам суб’єктів національної системи з використанням засобів електронного цифрового підпису.

Також Уряд надав ДБР доступ до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, постановою від 15 вересня №1004 затверджено Перелік інформаційних систем органів державної влади, доступ до яких як користувач має Державне бюро розслідувань. Це зокрема:

Державний реєстр обтяжень рухомого майна

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

Єдиний реєстр довіреностей

Державний реєстр актів цивільного стану громадян

Єдина державна електронна база з питань освіти

Єдиний державний реєстр судових рішень

інформаційно-комунікаційна система “Податковий блок”

автоматизована система “Єдине вікно подання електронної звітності”

Державний реєстр фізичних осіб — платників податків

Єдина автоматизована інформаційна система митних органів

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів

Державний реєстр виборців

Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні тощо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», осіб, що ухиляються від виконання військового обов’язку стане простіше вирахувати, зокрема, за даними податкового обліку та інформацією, залишеною при оформленні різних документів. Персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду