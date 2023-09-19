Кабмін надав ДБР доступ до відбитків пальців рук і відцифрованих зображень обличчя громадян

Уряд вніс зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, надавши доступ до біометричної інформації ДБР.

Кабмін постановою №1004 вніс зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України.

Нагадаємо, це Положення регулює порядок впровадження та функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Біометричні дані (параметри) - відцифровані відбитки пальців рук, відцифроване зображення обличчя.

Згідно Положення суб’єктами національної системи є ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, Національна поліція, МВС, МЗС, закордонні дипломатичні установи, Мінінфраструктури, СБУ, Служба зовнішньої розвідки та Міноборони.

Відповідно до внесених Урядом змін доступ до даних також отримає Державне бюро розслідувань.

Доступ до інформації національної системи надається уповноваженим посадовим і службовим особам суб’єктів національної системи з використанням засобів електронного цифрового підпису.

Також Уряд надав ДБР доступ до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, постановою від 15 вересня №1004 затверджено Перелік інформаційних систем органів державної влади, доступ до яких як користувач має Державне бюро розслідувань. Це зокрема:

Державний реєстр обтяжень рухомого майна

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

Єдиний реєстр довіреностей

Державний реєстр актів цивільного стану громадян

Єдина державна електронна база з питань освіти

Єдиний державний реєстр судових рішень

інформаційно-комунікаційна система “Податковий блок”

автоматизована система “Єдине вікно подання електронної звітності”

Державний реєстр фізичних осіб — платників податків

Єдина автоматизована інформаційна система митних органів

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів

Державний реєстр виборців

Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні тощо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», осіб, що ухиляються від виконання військового обов’язку стане простіше вирахувати, зокрема, за даними податкового обліку та інформацією, залишеною при оформленні різних документів. Персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

Автор: Наталя Мамченко

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