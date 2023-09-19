Кабмин предоставил ГБР доступ к отпечаткам пальцев рук и отцифрованным изображениям лиц граждан

Кабмин постановлением №1004 внес изменения в Положение о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины.
Напомним, данное Положение регулирует порядок внедрения и функционирования национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.
Биометрические данные (параметры) – отцифрованные отпечатки пальцев рук, отцифрованное изображение лица.
Согласно Положению, субъектами национальной системы являются ГМС, Администрация Госпогранслужбы, Национальная полиция, МВД, МИД, зарубежные дипломатические учреждения, Мининфраструктуры, СБУ, Служба внешней разведки и Минобороны.
Согласно внесенным Правительством изменениям доступ к данным также получит Государственное бюро расследований.
Доступ к информации национальной системы предоставляется уполномоченным должностным и должностным лицам субъектов национальной системы с использованием средств электронной цифровой подписи.
Также Правительство предоставило ГБР доступ к сведениям Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.
Кроме того, постановлением от 15 сентября №1004 утвержден Перечень информационных систем органов государственной власти, доступ к которым в качестве пользователя имеет Государственное бюро расследований. Это в частности:
Государственный реестр обременений движимого имущества
Государственный реестр прав на недвижимое имущество
Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований
Единый реестр доверенностей
Государственный реестр актов гражданского состояния граждан
Единая государственная электронная база по вопросам образования
Единый государственный реестр судебных решений
информационно-коммуникационная система "Налоговый блок"
автоматизированная система "Единое окно представления электронной отчетности"
Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков
Единая автоматизированная информационная система таможенных органов
Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления
Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения
Национальный реестр электронных информационных ресурсов
Государственный реестр избирателей
Единый государственный реестр активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уклоняющихся от выполнения воинского долга станет проще вычислить, в частности, по данным налогового учета и информации, оставленной при оформлении различных документов. Персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.
Автор: Наталья Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.