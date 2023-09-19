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Кабмин предоставил ГБР доступ к отпечаткам пальцев рук и отцифрованным изображениям лиц граждан

Правительство внесло изменения в Положение о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, предоставив доступ к биометрической информации ГБР.

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Кабмин предоставил ГБР доступ к отпечаткам пальцев рук и отцифрованным изображениям лиц граждан

17:46, 19 сентября 2023
Правительство внесло изменения в Положение о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, предоставив доступ к биометрической информации ГБР.
Кабмин предоставил ГБР доступ к отпечаткам пальцев рук и отцифрованным изображениям лиц граждан
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Кабмин постановлением №1004 внес изменения в Положение о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины.

Напомним, данное Положение регулирует порядок внедрения и функционирования национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Биометрические данные (параметры) – отцифрованные отпечатки пальцев рук, отцифрованное изображение лица.

Согласно Положению, субъектами национальной системы являются ГМС, Администрация Госпогранслужбы, Национальная полиция, МВД, МИД, зарубежные дипломатические учреждения, Мининфраструктуры, СБУ, Служба внешней разведки и Минобороны.

Согласно внесенным Правительством изменениям доступ к данным также получит Государственное бюро расследований.

Доступ к информации национальной системы предоставляется уполномоченным должностным и должностным лицам субъектов национальной системы с использованием средств электронной цифровой подписи.

Также Правительство предоставило ГБР доступ к сведениям Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

Кроме того, постановлением от 15 сентября №1004 утвержден Перечень информационных систем органов государственной власти, доступ к которым в качестве пользователя имеет Государственное бюро расследований. Это в частности:

Государственный реестр обременений движимого имущества

Государственный реестр прав на недвижимое имущество

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований

Единый реестр доверенностей

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан

Единая государственная электронная база по вопросам образования

Единый государственный реестр судебных решений

информационно-коммуникационная система "Налоговый блок"

автоматизированная система "Единое окно представления электронной отчетности"

Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков

Единая автоматизированная информационная система таможенных органов

Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения

Национальный реестр электронных информационных ресурсов

Государственный реестр избирателей

Единый государственный реестр активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уклоняющихся от выполнения воинского долга станет проще вычислить, в частности, по данным налогового учета и информации, оставленной при оформлении различных документов. Персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

Автор: Наталья Мамченко

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