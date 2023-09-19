Раде предлагают отозвать Шуфрича с поста председателя Комитета по вопросам свободы слова

В парламент подали постановление об отзыве Нестора Шуфрича с должности руководителя Комитета по свободе слова.

Фото: Новини.LIVE

В Верховную Раду подали постановление об отзыве народного депутата Нестора Шуфрича с должности руководителя Комитета по свободе слова. Соответствующий проект постановления размещен на сайте парламента.

«Отозвать Шуфрича Нестора Ивановича - народного депутата Украины с должности председателя комитета по вопросам свободы слова вследствие обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей», - говорится в проекте постановления.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на этой неделе планирует уволить Шуфрича с должности председателя парламентского комитета по свободе слова.

Как мы писали, действующему народному депутату Нестору Шуфричу по материалам СБУ объявили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

СБУ, ГБР и ОГП сообщили, что собрали аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности нардепа.

Добавим, суд в Киеве взял под арест нардепа Нестора Шуфрича без возможности внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.