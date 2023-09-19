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Раді пропонують відкликати Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова

17:41, 19 вересня 2023
До парламенту подали постанову про відкликання Нестора Шуфрича з посади керівника Комітету з питань свободи слова.
Раді пропонують відкликати Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова
Фото: Новини.LIVE
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До Верховної Ради подали постанову про відкликання народного депутата Нестора Шуфрича з посади керівника Комітету з питань свободи слова. Відповідний проект постанови розміщений на сайті парламенту.

«Відкликати Шуфрича Нестора Івановича - народного депутата України з посади голови комітету з питань свободи слова внаслідок обставин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків», - йдеться у проекті постанови.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада цього тижня планує звільнити  Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.

Як ми писали, чинному народному депутату Нестору Шуфричу за матеріалами СБУ оголосили про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

СБУ, ДБР та ОГП повідомили, що зібрали аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність нардепа.

Додамо, суд у Києві взяв під арешт нардепа Нестора Шуфрича без можливості внесення застави.

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