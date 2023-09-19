Раде рекомендуют поддержать изменения в закон о цифровой марке: что предлагает Комитет

Комитет по транспорту и инфраструктуре рекомендует Верховной Раде поддержать изменения в Закон «О почтовой связи» по урегулированию вопроса выпуска цифровой марки.

Коллаж: sud.ua

Комитет по транспорту и инфраструктуре рекомендует Верховной Раде поддержать изменения в Закон Украины «О почтовой связи» по урегулированию вопроса выпуска цифровой марки. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Так, на проработке в Комитете по транспорту и инфраструктуре находится проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О почтовой связи» (об урегулировании вопроса выпуска цифровой марки), реестр. №8280 от 13.12.2022, поданный народными депутатами Украины Киселем Ю.Г. и другими.

10 апреля 2023 года Верховная Рада Украины приняла за основу указанный законопроект. Ко второму чтению были поданы 19 поправок от 17 народных депутатов.

Поправки в основном касаются вариантов определения термина «цифровая почтовая марка», дня вступления в силу закона, порядка использования цифровой почтовой марки.

«Принимая во внимание положения законов Украины «О виртуальных активах», «Об авторском праве и смежных правах», Комитет определился с термином «цифровая почтовая марка», как виртуального актива, выпускаемого назначенным оператором почтовой связи и удостоверяющего имущественные права на цифровое изображение почтовой марки или производного от него произведения».

Выпуск цифровой почтовой марки будет осуществляться не к каждой почтовой марке (бумажной), а только к тиражам, которые имеют высокий спрос на их тематику и соответствующий потенциал на NFT рынке.

Учитывая традиционное внимание общества к почтовым маркам как атрибуту государственной и национальной идентичности, Комитет поддерживает дальнейшую цифровизацию пространства общественных отношений», — говорится в сообщении.

19 сентября 2023 года законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О почтовой связи» об урегулировании вопроса выпуска цифровой марки» рассмотрен на заседании Комитета по транспорту и связи и принято решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения принять его в втором чтении и целом.

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