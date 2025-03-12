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Верховна Рада уточнила санкції за зараження венеричними хворобами

17:40, 12 березня 2025
Депутати проголосували за внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за зараження інфекційними хворобами або інфікування їх збудниками.
Верховна Рада уточнила санкції за зараження венеричними хворобами
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Верховна Рада прийняла за основу законопроект 9398 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за зараження інфекційними хворобами або інфікування їх збудниками.

Як вказується, законопроект направлений на усунення дискримінації за станом здоров’я та приведення законодавства у відповідність до стандартів ЄС, адже чинні норми Кримінального кодексу України містять суперечності та стигматизують ВІЛ-позитивних осіб і людей хворих на венеричні хвороби, так як саме вони розглядаються як потенційні злочинці, що перешкоджає ефективній боротьбі з поширенням інфекційних захворювань.

Проект, зокрема:

  • передбачає декриміналізацію ВІЛ-інфекції для осіб, які отримують терапію та не становлять загрози зараження,
  • уточнює санкції за зараження венеричними хворобами,
  • вводить відповідальність за умисне інфікування особливо небезпечними хворобами.

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Верховна Рада України

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