Верховна Рада уточнила санкції за зараження венеричними хворобами

Депутати проголосували за внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за зараження інфекційними хворобами або інфікування їх збудниками.

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Верховна Рада прийняла за основу законопроект 9398 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за зараження інфекційними хворобами або інфікування їх збудниками.

Як вказується, законопроект направлений на усунення дискримінації за станом здоров’я та приведення законодавства у відповідність до стандартів ЄС, адже чинні норми Кримінального кодексу України містять суперечності та стигматизують ВІЛ-позитивних осіб і людей хворих на венеричні хвороби, так як саме вони розглядаються як потенційні злочинці, що перешкоджає ефективній боротьбі з поширенням інфекційних захворювань.

Проект, зокрема:

передбачає декриміналізацію ВІЛ-інфекції для осіб, які отримують терапію та не становлять загрози зараження,

уточнює санкції за зараження венеричними хворобами,

вводить відповідальність за умисне інфікування особливо небезпечними хворобами.

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