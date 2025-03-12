Верховная Рада уточнила санкции за заражение венерическими болезнями

Депутати проголосували за внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за зараження інфекційними хворобами або інфікування їх збудниками.

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Верховная Рада приняла за основу законопроект 9398 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по совершенствованию уголовной ответственности за заражение инфекционными заболеваниями или инфицирование их возбудителями.

Как указывается, законопроект направлен на устранение дискриминации по состоянию здоровья и приведение законодательства в соответствие со стандартами ЕС, ведь действующие нормы Уголовного кодекса Украины содержат противоречия и стигматизируют ВИЧ-позитивных лиц и людей, больных венерическими заболеваниями, так как именно они рассматриваются как потенциальные преступники, что мешает эффективной борьбе с распространением инфекционных заболеваний.

Проект, в частности:

• предусматривает декриминализацию ВИЧ-инфекции для лиц, которые получают терапию и не представляют угрозы заражения,

• уточняет санкции за заражение венерическими заболеваниями,

• вводит ответственность за умышленное инфицирование особо опасными болезнями.

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