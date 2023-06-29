Як киянам зробити повірку лічильника води: роз’яснення

Київводоканал повідомив, де зробити повірку лічильників.

Київводоканал нагадав, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 440 від 07.04.2023 «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного та надзвичайного стану» відновлено повірку індивідуальних вузлів обліку комунальних послуг. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Усі лічильники холодної води, у яких закінчився термін повірки, мають пройти повірку, яку можна замовити:

за номером контакт-центру Київводоканал (044)202-02-02

за посиланням

Нагадуємо, що згідно Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Ст.17 п.4 абз.5 повірка вузлів обліку (лічильників води) в квартирах здійснюється за рахунок власників таких вузлів. Періодичність повірки лічильників води встановлена Наказом Мінекономіки від 13.10.16 №1747 п.38 і поводиться кожні 4 роки», - сказано у повідомленні.

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