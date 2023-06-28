В Україні продукцію для дитячого харчування більше не вирощуватимуть окремо

28 червня набрав чинності Закон №2775-IX, яким внесено суттєві зміни та доповнення до Закону «Про пестициди і агрохімікати».
У пояснювальній записці до проєкту йшлося про те, що закон покликаний наблизити законодавства України до законодавства ЄС та СОТ.
Зокрема, в частині гармонізації з європейськими нормами, законом вводяться нові:
– вимоги до маркування пестицидів і агрохімікатів;
– процедури державної реєстрації препаратів (у тому числі за рахунок скасування державної санітарно-епідеміологічної експертизи плану державних випробувань пестицидів та необхідності його погодження з боку колишньої Санепідслужби);
– визначення термінів - відповідно до визначень, які передбачені законодавством ЄС.
Натомість, скасовуються:
– положення про спеціальні сировинні зони, призначені для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування;
– обов’язковість страхування господарської діяльності у сфері зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.
У частині гармонізації зі стандартами СОТ законом:
– запроваджуються підстави для заборони застосування пестицидів і агрохімікатів;
– посилюється боротьба із фальсифікованими пестицидами й агрохімікатами.
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