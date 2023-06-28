В Украине продукцию для детского питания больше не будут выращивать отдельно

28 июня вступил в силу Закон №2775-IX, которым внесены существенные изменения и дополнения в Закон «О пестицидах и агрохимикатах».
В пояснительной записке к проекту говорилось, что закон призван приблизить законодательство Украины к законодательству ЕС и ВТО.
В частности, в части гармонизации с европейскими нормами, законом вводятся новые:
– требования к маркировке пестицидов и агрохимикатов;
– процедуры государственной регистрации препаратов (в том числе за счет отмены государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы плана государственных испытаний пестицидов и необходимости его согласования со стороны бывшей Санэпидслужбы);
– определение терминов - в соответствии с определениями, предусмотренными законодательством ЕС.
В то же время, отменяются:
– положение о специальных сырьевых зонах, предназначенных для выращивания продукции для детского и диетического питания;
– обязательность страхования хозяйственной деятельности в сфере хранения и применения пестицидов и агрохимикатов.
В части гармонизации со стандартами ВТО законом:
– вводятся основания для запрещения применения пестицидов и агрохимикатов;
– усиливается борьба с фальсифицированными пестицидами и агрохимикатами.
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