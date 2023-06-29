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Рада с 1 августа отменил 2% налог для бизнеса и продлил мораторий на плановые проверки большинства бизнеса

Верховная Рада приняла в целом закон, которым отменяется 2% налог для бизнеса с 1 августа и продлевается после этого срока мораторий на проведение плановых проверок налоговой для большинства бизнеса, однако допускается проведение внеплановых проверок любого бизнеса при наличии оснований.

Из процессуальных кодексов изымут институт совещательной комнаты, - в Раду внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения».

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о немедленном возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей, ЭКСКЛЮЗИВ, документ

Депутаты предлагают также определить, что дисциплинарное производство по судье начинает осуществляться со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы.

Кабмин сохранил размер дохода для назначения субсидий до завершения военного положения

Министры приняли постановление, предусматривающее, что до завершения военного положения жилищная субсидия будет назначаться в случае, если расходы семьи на коммунальные услуги будут превышать 15% совокупного дохода.

Зеленский подписал закон о доплатах военным, срочникам и курсантам: сколько они получат

Глава государства подписал закон, в частности, предусматривающий введение доплат для раненых военных, а также срочников и курсантов.

  1. Общество

Как киевлянам сделать поверку счетчика воды: разъяснение

23:59, 29 июня 2023
Киевводоканал сообщил, где сделать поверку счетчиков.
Как киевлянам сделать поверку счетчика воды: разъяснение
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Киевводоканал напомнил, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №440 от 07.04.2023 «Некоторые вопросы поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники в условиях военного и чрезвычайного положения» возобновлена поверка индивидуальных узлов учета коммунальных услуг. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Все счетчики холодной воды, у которых истек срок поверки, должны пройти поверку, которую можно заказать:

по номеру контакт-центра Киевводоканал (044)202-02-02

по ссылке

Напомним, что согласно Закону Украины «О метрологии и метрологической деятельности» Ст.17 п.4 абз.5 поверка узлов учета (счетчиков воды) в квартирах осуществляется за счет владельцев таких узлов. Периодичность поверки счетчиков воды установлена Приказом Минэкономики от 13.10.16 №1747 п.38 и ведет себя каждые 4 года», - говорится в сообщении.

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