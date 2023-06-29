Как киевлянам сделать поверку счетчика воды: разъяснение

Киевводоканал сообщил, где сделать поверку счетчиков.

Киевводоканал напомнил, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №440 от 07.04.2023 «Некоторые вопросы поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники в условиях военного и чрезвычайного положения» возобновлена поверка индивидуальных узлов учета коммунальных услуг. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Все счетчики холодной воды, у которых истек срок поверки, должны пройти поверку, которую можно заказать:

по номеру контакт-центра Киевводоканал (044)202-02-02

по ссылке

Напомним, что согласно Закону Украины «О метрологии и метрологической деятельности» Ст.17 п.4 абз.5 поверка узлов учета (счетчиков воды) в квартирах осуществляется за счет владельцев таких узлов. Периодичность поверки счетчиков воды установлена Приказом Минэкономики от 13.10.16 №1747 п.38 и ведет себя каждые 4 года», - говорится в сообщении.

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