Світоліна сенсаційно переграла Свьонтек та вийшла до півфіналу Вімблдону

У 1/2 фіналу трав'яного мейджора українська тенісистка зіграє проти Маркети Вондроушової.

У вівторок, 11 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла лідера рейтингу Жіночої тенісної асоціації Ігу Свьонтек у 1/4 фіналу Вімблдонського турніру 2023 року.

Рахунок гри: 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

У півфіналі Світоліна зустрінеться з Маркетою Вондроушовою. Чешка в чвертьфінальному поєдинку здолала Джессіку Пегулу в трьох сетах (6:4, 2:6, 6:4).

Зазначимо, матч, який для українки буде другим на стадії 1/2 фіналу в Лондоні, відбудеться 13 липня.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.