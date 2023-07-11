Свитолина сенсационно обыграла Свентек и вышла в полуфинал Уимблдона

В 1/2 финала травяного мейджора украинская теннисистка сыграет против Маркеты Вондроушовой.

Во вторник, 11 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла лидера рейтинга Женской теннисной ассоциации Игу Свентек в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2023 года.

Счет игры: 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

В полуфинале Свитолина встретится с Маркетой Вондроушовой. Чешка в четвертьфинальном поединке одолела Джессику Пегулу в трех сетах (6:4, 2:6, 6:4).

Отметим, матч, который будет для украинки вторым на стадии 1/2 финала в Лондоне, состоится 13 июля.

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