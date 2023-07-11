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Опубликовано финальное коммюнике Саммита НАТО по Украине: что пообещали

Стало известно, что предусмотрено в финальном документе Саммита по Украине: члены НАТО будут продолжать поддерживать и пересматривать прогресс Украины в сфере оперативной совместимости, а также необходимые дополнительные демократические реформы и реформы сектора безопасности.

Реформа в сфере верховенства права и надлежащего управления, — Белый дом озвучил условия для приглашения Украины в НАТО

Белый дом заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно и нужно проводить реформы, в частности, судебную, - CNN.

ВАКС продлил на 60 дней содержание под стражей экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева с возможностью внсения залога

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, поддержанное прокурорами САП и продлил на 2 месяца срок содержания под стражей подозреваемого в получении взятки экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева.

К судье подошел незнакомец и сообщил, что хочет с ним разобраться

Судья расценил слова неизвестного как угрозу для себя и своей семьи.

Получивший дело суд не сможет требовать повторной уплаты судебного сбора в случае передачи ему дела по подсудности

Комитет по правам человека поддержал законопроект об избежании двойной уплаты судебного сбора.

  1. Общество

Свитолина сенсационно обыграла Свентек и вышла в полуфинал Уимблдона

19:02, 11 июля 2023
В 1/2 финала травяного мейджора украинская теннисистка сыграет против Маркеты Вондроушовой.
Свитолина сенсационно обыграла Свентек и вышла в полуфинал Уимблдона
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Во вторник, 11 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла лидера рейтинга Женской теннисной ассоциации Игу Свентек в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2023 года.

Счет игры: 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

В полуфинале Свитолина встретится с Маркетой Вондроушовой. Чешка в четвертьфинальном поединке одолела Джессику Пегулу в трех сетах (6:4, 2:6, 6:4).

Отметим, матч, который будет для украинки вторым на стадии 1/2 финала в Лондоне, состоится 13 июля.

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