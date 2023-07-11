Судебный хаос и обманутые инвесторы: раскрытие тайн строительного лабиринта «МС Империал Строй»

Стали известны новые детали деятельности преступной группировки, которая орудует на западе Украины.

Скандал с застройщиком-аферистом, орудующим на западе Украины, приобретает новые краски. О новых деталях деятельности преступной группировки, из-за которой сотни инвесторов остались без денег и жилья, сообщило издание Lenta.UA.

Ранее сообщалось об истории строительства ЖК «Империал Парк Авеню» и афере, с которой столкнулись инвесторы. Однако расследование показало, что эта ситуация испытывает еще больше проблем, чем было известно ранее.

В распоряжении нашей редакции оказались документы, подтверждающие преступные действия застройщика – причем с самого начала этой истории.

Согласно решению сессии городского совета от 17.12.2015 №27, городской совет г. Черновцы передал в аренду земельный участок с кадастровым номером 731013630066:11:005:0008 по адресу: ул. Ровенская 7, ООО Глобус 2020 (код ЕГРПОУ 33090143) для строительства и обслуживания земельного участка. В феврале 2016 года был заключен договор аренды земли №9859.

На основании заявления и поданных документов управления градостроительства и архитектуры 10.03.2016 ООО Глобус 2020 получило градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка под номером 1205/16. Эти условия позволяли строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и паркингом по ул. Ровенской 7 согласно технико-экономическим показателям градостроительного расчета на 2 секции.

11.11.2015 года ООО МС Империал Буд (код ЕГРПОУ 38764435), застройщик и арендатор земельного участка ООО Глобус 2020 (код ЕГРПОУ 33090143) заключили договор о сотрудничестве № 11.11/15–01. Согласно которому, ООО Глобус 2020 года предоставило земельный участок под строительство, а ООО ТС Империал Строй организовало строительство.

Застройщик ООО «ТС Империал Строй» и 480 инвесторов заключили предварительные договоры купли-продажи квартир в период 2016-2018 годов. Инвесторы уплатили полную стоимость квартир в размере 800 млн. грн. Согласно условиям договоров, застройщик обязался построить объект и сдать его в эксплуатацию к 1 кварталу 2019 года.

Впоследствии застройщик не выполнил свои обязательства в указанный срок. Он предложил инвесторам заключение дополнительных договоров пролонгации, согласно которым требовал плату за избыточную площадь в размере 5 млн. гривен по курсу доллара 27 с мотивацией возобновления строительства. Однако эти меры не улучшили ситуацию, и застройщик начал игнорировать инвесторов и полностью остановил строительство, которое на сегодняшний день находится в замороженном состоянии.

Начиная с 2019 года инвесторы несколько раз официально обращались к застройщику и органам власти для разрешения конфликтной ситуации. Однако застройщик не выполнил свои обязательства, а местные и областные власти заявили, что не имеют полномочий в гражданско-правовых отношениях между инвесторами и застройщиком. Это привело к тому, что инвесторы обратились в суд и правоохранительные органы. В результате было открыто уголовное производство под номером 42022266010000208 от 14.09.2022. Уже 250 инвесторов получили статус потерпевших.

В связи с расследованием уголовного производства, 27.10.2022 состоялась встреча между директором ООО ТС Империал Буд и представителями общественной организации. В ходе встречи был составлен и подписан протокол о мирном внесудебном решении проблемной ситуации, связанной со строительством ЖК «Империал Парк Авеню». Впрочем, реальных действий со стороны строительной компании сделано не было. Более того, владельцы строительной компании нашли способ отскочить.

Так, показательно, что директор ТС Империал Строй неоднократно отмечал свое намерение продать данную строительную компанию.

Собственно, так и вышло. 30 декабря 2022 года из-за бездействия следственных органов г. Черновцы, которые отказывались налагать арест на корпоративные права в повторных ходатайствах, директор ООО ТС Империал Буд, Саврий Игорь, воспользовался этим и передал корпоративные права на ООО ТС Империал Буд в николаевскую компанию ООО ОЛ-Люкс (код ЕГРПОУ 41774988), которая принадлежит к группе компаний Н-Инвест.

Кстати, эта группа компаний, в лице Андрея Гордиенко и Александра Мартынюка, причастна к строительным скандалам и уголовному делу №12020150040001382 в г. Николаеве.

Как бы то ни было, но этот шаг директора ТС Империал Буд, имел целью избежать ответственности перед инвесторами и усложнить решение проблемной ситуации. Именно он –

Игорь Саврий – является основным фигурантом уголовного дела по статье 190 УКУ ч.4.

Конфликт с ООО «ТС Империал Строй» усугубляется из-за заявлений новых собственников, которые отказываются признавать права инвесторов на объекты недвижимости и присвоенные средства.

В ходе судебных процессов владельцы утверждают, что приобретение компании обязывает их только к соблюдению ее правил. Шевченковский Районный суд г. Черновцы отклонил жалобы инвесторов вместо того, чтобы защитить их права и предотвратить повторную продажу оплаченных квартир. Один из инвесторов, ветеран боевых действий Кобылис М.А., не получил признания своего имущественного права на оплаченный объект. Другими пострадавшими от этой ситуации являются военные и их родственники, чьи права находятся под угрозой.

Ситуацию еще больше усложняет то, что Шевченковский районный суд г. Черновцы оказался менее желающим защищать права обманутых инвесторов. Это особенно важно, поскольку некоторые инвесторы, включая ветеранов, отстаивающих целостность государства на переднем крае, а также их родственники, испытывают серьезную угрозу своим правам.

Но смена позиции судов по этому делу вызывает еще больше вопросов. Отметим судей Одовичен Я.А. и Танасийчук Н.М., которые сначала вынесли положительные решения по отношению к инвесторам, но позже негативно отреагировали на аналогичные требования. Эти изменения могут указывать на потенциальную коррупционную составляющую по делу.

Дополнительным знаком тревоги является то, что апелляционные жалобы по данному делу попадают к судье, которая является супругой председателя Шевченковского районного суда - того, где было вынесено неправомерное решение.

Аналогичное изменение позиции наблюдается и в апелляционном суде г. Черновцы, где судьи, ранее признававшие договоры инвесторов действительными, теперь изменили свое видение.

727/4022 от 15.09.2022 (Кулянда, Половинкина, Перепелюк)

727/4915/22 от 10.11.2022 (Перепелюк, Литвинюк, Лисак)

727/1950/22 от 24.11.2022 (Лисак, Высочанская, Владичана)

Свежая информация еще больше подчеркивает серьезность проблемы строительной отрасли в Украине. Действия застройщика и его попытка избежать ответственности свидетельствуют о необходимости эффективных мер со стороны правительства, властных органов и правоохранительных структур по защите прав инвесторов и обеспечению честного и прозрачного строительства в Украине. Напомним, что афера в Черновцах завершилась трагедией – самоубийством одного из инвесторов, который вложил последние деньги в строительство, а в результате остались без ничего.

Последняя надежда инвесторов состоит в рассмотрении кассации Верховным Судом и действиях Верховной Рады правосудия. Также они обратились в Черновицкий городской совет и мэр Романа Кличука с просьбой о понимании и поддержке. Однако, органы власти приняли позицию наблюдателей и единственное, что было обещано, - это не продлевать договор аренды земли с ООО «Глобус 2020», которые является заказчиком строительства.

В контексте этой проблемы важно понять, почему такие ситуации становятся возможными и как можно предотвратить деятельность строителей-аферистов, которые обманывают невинных людей. Это проблема не только Черновцов, но и всей Украины, где нарушаются права и интересы граждан.

Одним из возможных объяснений такой ситуации является недостаточность контроля со стороны властей и несовершенство законодательства в сфере строительства. Отсутствие эффективных механизмов проверки застройщиков перед началом строительства и недостаточная ответственность за невыполнение обязательств создают благоприятные условия для злоупотреблений и мошенничества.

Правительство и соответствующие власти должны уделить особое внимание реформированию строительной отрасли. Это включает в себя усовершенствование законодательства, укрепление контроля и надзора за деятельностью застройщиков, создание эффективных механизмов защиты прав инвесторов, а также наказание тех, кто нарушает законы и наносит ущерб гражданам.

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