На этом саммите Украина не получит приглашение в НАТО, — Столтенберг объяснил детали

Вместе с тем состоится запуск Совета Украина-НАТО, сообщил генсек.

Украина получит приглашение в НАТО, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия», заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции 11 июля по результатам обсуждения на саммите.

Лидеры стран-членов приняли пакет поддержки для Украины, предусматривающий:

- отмену требования по выполнению ПДЧ по членству;

- долгосрочную программу военной помощи для модернизации украинской армии и полного перехода на стандарты НАТО;

- запуск Совета Украина-НАТО, который должен стать платформой для консультаций в кризисных ситуациях.

Первое заседание состоится завтра, 12 июля, при участии Президента Украины Владимира Зеленского, на нем должны быть согласованы план вступления Украины в Альянс.

Напомним, президент США Джо Байден заявлял, что Украина не готова к членству в НАТО. По его словам, война должна закончиться, прежде чем Альянс сможет рассмотреть вопрос включения Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что на саммите НАТО могут дать Украине список реформ для получения приглашения в НАТО.

Добавим, Президент Владимир Зеленский 11 июля сделал публичное заявление, в котором раскритиковал НАТО за слабые предложения по принятию Украины.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна заинтересована в том, чтобы Украина как можно быстрее стала частью НАТО.

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