На цьому саміті Україна не отримає запрошення до НАТО, — Столтенберг пояснив деталі

Разом з тим, відбудеться запуск Ради Україна-НАТО, повідомив генсек.

Україна отримає запрошення до НАТО, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови», заявив генсек Альянса Йенс Столтенберг під час прес-конференції 11 липня за результатами обговорення на саміті.

Лідери країн-членів ухвалили пакет підтримки для України, який передбачає:

- скасування вимоги щодо виконання ПДЧ щодо членства;

- довгострокову програму військової допомоги для модернізації української армії та повного переходу на стандарти НАТО;

- запуск Ради Україна-НАТО, яка має стати платформою для консультацій у кризових ситуаціях.

Перше засідання відбудеться завтра, 12 липня, за участі Президента України Володимира Зеленського, на ньому мають узгодити план вступу України до Альянсу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявляв, що Україна не готова до членства в НАТО. За його словами, війна має закінчитися, перш ніж Альянс зможе розглянути питання включення України.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що на саміті НАТО можуть дати Україні список реформ для отримання запрошення до НАТО.

Додамо, Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив публічну заяву, в якій розкритикував НАТО за слабкі пропозиції стосовно прийняття України.

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна зацікавлена в тому, щоб Україна якнайшвидше стала частиною НАТО.

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