Судовий хаос та обдурені інвестори: розкриття таємниць будівельного лабіринту «МС Імперіал Буд»

Стали відомі нові деталі діяльності злочинного угруповання, яке орудує на заході України.

Скандал із забудовником-аферистом, який орудує на заході України, набуває нових фарб. Про нові деталі діяльності злочинного угруповання, через яке сотні інвесторів залишилися без грошей та житла, розповіло видання Lenta.UA.

Раніше повідомлялося про історію будівництва ЖК «Імперіал Парк Авеню» та аферу, з якою зіткнулися інвестори. Однак розслідування показало, що ця ситуація має ще більше проблем, ніж було відомо раніше.

У розпорядженні Lenta.UA опинилися документи, які є підтвердженням злочинних дій забудовника – при чому з самого початку цієї історії.

Згідно з рішенням сесії міської ради від 17.12.2015 №27, міська рада м. Чернівці передала в оренду земельну ділянку з кадастровим номером731013630066:11:005:0008 за адресою: вул. Рівненська 7, ТОВ Глобус 2020 (код ЄДРПОУ 33090143) для будівництва та обслуговування земельної ділянки. У лютому 2016 року було укладено договір оренди землі №9859.

На підставі заяви та поданих документів управління містобудування та архітектури 10.03.2016 ТОВ Глобус 2020 отримало містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки під номером 1205/16. Ці умови дозволяли будівництво багатоквартирного будинку із вбудованими приміщеннями та паркінгом по вул. Рівненській 7 згідно з техніко-економічними показниками містобудівного розрахунку на 2 секції.

11.11.2015 року ТОВ МС Імперіал Буд (код ЄДРПОУ 38764435), забудовник та орендар земельної ділянки ТОВ Глобус 2020 (код ЄДРПОУ 33090143) уклали договір про співпрацю № 11.11/15–01. Згідно з яким ТОВ Глобус 2020 року надало земельну ділянку під будівництво, а ТОВ МС Імперіал Буд організувало будівництво.

Забудовник ТОВ «МС Імперіал Буд» та 480 інвесторів уклали попередні договори купівлі-продажу квартир у період 2016-2018 років. Інвестори сплатили повну вартість квартир у розмірі 800 млн. грн. Згідно з умовами договорів, забудовник зобов'язався побудувати об'єкт та здати його в експлуатацію до 1 кварталу 2019 року.

Згодом забудовник не виконав своїх зобов'язань у зазначений термін. Він запропонував інвесторам укладання додаткових договорів пролонгації, згідно з якими вимагав платню за надмірну площу у розмірі 5 млн. гривень за курсом долара 27 із мотивацією відновлення будівництва. Однак ці заходи не покращили ситуацію, і забудовник почав ігнорувати інвесторів та повністю зупинив будівництво, яке на сьогодні перебуває у замороженому стані.

Починаючи з 2019 року, інвестори кілька разів офіційно зверталися до забудовника та органів влади для вирішення конфліктної ситуації. Однак забудовник не виконав свої зобов'язання, а місцева та обласна влада заявила, що не має повноважень у цивільно-правових відносинах між інвесторами та забудовником. Це призвело до того, що інвестори звернулися до суду та правоохоронних органів. В результаті було відкрито кримінальне провадження за номером 42022266010000208 від 14.09.2022. Вже 250 інвесторів набули статусу потерпілих.

У зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, 27.10.2022 відбулася зустріч між директором ТОВ МС Імперіал Буд та представниками громадської організації. У ході зустрічі було складено та підписано протокол про мирне позасудове вирішення проблемної ситуації, пов'язаної з будівництвом ЖК «Імперіал Парк Авеню» . Втім, реальних дій з боку будівельної компанії не було зроблено. Більше того, власники будівельної компанії знайшли спосіб відскочити.

Так, показово, що директор МС Імперіал Буд неодноразово відзначав свій намір продати цю будівельну компанію.

Власне, так і сталося. 30 грудня 2022 року через бездіяльність слідчих органів м. Чернівці , які відмовлялися накладати арешт на корпоративні права у повторних клопотаннях, директор ТОВ МС Імперіал Буд, Саврій Ігор , скористався цим і передав корпоративні права на ТОВ МС Імперіал Буд у миколаївську компанію ТОВ -ОЛ Люкс (код ЄДРПОУ 41774988), яка належить до групи компаній Н-Інвест.

До речі, ця група компаній, в особі Андрія Гордієнка та Олександра Мартинюк, причетна до будівельних скандалів та кримінальної справи №12020150040001382 у м. Миколаєві.

Хай там що, але цей крок директора МС Імперіал Буд мав на меті уникнути відповідальності перед інвесторами та ускладнити вирішення проблемної ситуації. Саме він -

Ігор Саврій – основний фігурант кримінальної справи за статтею 190 ККУ ч.4.

Конфлікт з ТОВ «МС Імперіал Буд» посилюється через заяви нових власників, які відмовляються визнавати права інвесторів на об'єкти нерухомості та привласнені кошти.

У ході судових процесів власники стверджують, що придбання компанії зобов'язує їх лише дотримання її правил. Шевченківський Районний суд м. Чернівці відхилив скарги інвесторів замість того, щоб захистити їхні права та запобігти повторному продажу сплачених квартир. Один з інвесторів, ветеран бойових дій Кобиліс М.А., не отримав визнання свого майнового права на оплачений об'єкт. Іншими постраждалими від цієї ситуації є військові та їхні родичі, чиї права перебувають під загрозою.

Ситуацію ще більше ускладнює те, що Шевченківський районний суд м. Чернівці виявився менш охочим захищати права ошуканих інвесторів. Це особливо важливо, оскільки деякі інвестори, включаючи ветеранів, які відстоюють цілісність держави на передньому краї, а також їхні родичі, мають серйозну загрозу своїм правам.

Але зміна позиції судів у цій справі викликає ще більше запитань. Зазначимо суддів Одовічен Я.А. та Танасійчук Н.М., які спочатку винесли позитивні рішення щодо інвесторів, але пізніше негативно відреагували на аналогічні вимоги. Ці зміни можуть вказувати на потенційну корупційну складову у справі.

Додатковим знаком тривоги є те, що апеляційні скарги у цій справі потрапляють до судді, яка є дружиною голови Шевченківського районного суду – того, де було винесено неправомірне рішення.

Аналогічна зміна позиції спостерігається і в апеляційному суді м. Чернівці, де судді, які раніше визнавали договори інвесторів дійсними, тепер змінили своє бачення.

727/4022 від 15.09.2022 (Кулянда, Половінкіна, Перепелюк)

727/4915/22 від 10.11.2022 (Перепелюк, Литвинюк, Лисак)

727/1950/22 від 24.11.2022 (Лисак, Височанська, Владичана)

Свіжа інформація ще більше наголошує на серйозності проблеми будівельної галузі в Україні. Дії забудовника та його спроба уникнути відповідальності свідчать про необхідність ефективних заходів з боку уряду, владних органів та правоохоронних структур щодо захисту прав інвесторів та забезпечення чесного та прозорого будівництва в Україні. Нагадаємо, що афера у Чернівцях завершилася трагедією – самогубством одного з інвесторів, який вклав останні гроші у будівництво, а в результаті залишився без нічого.

Остання надія інвесторів полягає у розгляді касації Верховним Судом та діях Верховної Ради правосуддя. Також вони звернулися до Чернівецької міської ради та мера Романа Клічука з проханням про розуміння та підтримку. Проте органи влади прийняли позицію спостерігачів і єдине, що було обіцяно, - це не продовжувати договір оренди землі з ТОВ «Глобус 2020», які є замовником будівництва.

У контексті цієї проблеми важливо зрозуміти, чому такі ситуації стають можливими і як можна запобігти діяльності будівельників-аферистів, які обманюють невинних людей. Це проблема не тільки Чернівців, а й усієї України, де порушуються права та інтереси громадян.

Одним із можливих пояснень такої ситуації є недостатність контролю з боку влади та недосконалість законодавства у сфері будівництва. Відсутність ефективних механізмів перевірки забудовників перед початком будівництва та недостатня відповідальність за невиконання зобов'язань створюють сприятливі умови для зловживань та шахрайства.

Уряд та відповідна влада повинні приділити особливу увагу реформуванню будівельної галузі. Це включає вдосконалення законодавства, зміцнення контролю та нагляду за діяльністю забудовників, створення ефективних механізмів захисту прав інвесторів, а також покарання тих, хто порушує закони та завдає шкоди громадянам.

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