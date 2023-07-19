Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Авторське сприйняття норм КПК з боку ВАКС у так званій справі «плівок ОАСК» продовжується

ЗМІ продовжують слідкувати за подіями, які розгортаються навколо суддів ОАСК та екс-членів ВККСУ, яких звинувачують у створені злочинної організації та захопленні судової влади у так званій справі «плівок».

Кар’єрне зростання по-новому та більше конкурсів: що зміниться для місцевих чиновників після війни

Через півроку після війни набуде чинності закон, реалізація якого збільшить кількість місцевих чиновників, призначених за конкурсом та вимоги до їхніх окладів.

У Реєстрі адвокатів з’явилися дані, що Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката

За даними ЄРАУ, Баканов Іван Геннадійович отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 27 червня 2023 року.

Вартість послуг з реєстрації автомобілів, видачі посвідчень водія, а також іспитів на право керування авто, може зрости

У МВС натякнули на можливе підвищення розцінок на послуги сервісних центрів МВС.

Зеленський підписав закон про передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

  1. Суспільство
  2. / У світі

Користувачі TikTok на iPhone зможуть забути пароль: тепер увійти можна за допомогою Touch ID або Face ID

13:19, 19 липня 2023
Можливість входу за допомогою ключів допуску розпочинають цього місяця з Азії, Африки, Австралії та Південної Америки.
Користувачі TikTok на iPhone зможуть забути пароль: тепер увійти можна за допомогою Touch ID або Face ID
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Соціальна мережа TikTok запроваджує можливість входити в додаток за допомогою ключа допуску, який пов’язано з ідентифікатором Apple ID. Це означає, що власники пристроїв на iOS зможуть легко увійти до свого облікового запису за допомогою Face або Touch ID. Про це повідомила пресслужба TikTok.

Ключ допуску – це заміна пароля, яка може підтвердити особу на основі зашифрованих біометричних методів автентифікації, які вже доступні на пристрої. Технологія складається з пари ключів: відкритого (він зареєстрований у програмі або вебсайті) та приватного (використовується лише на пристрої). При цьому всі біометричні дані залишаються на ґаджеті, а сторонні програми не можуть отримати до них доступ.

Використання ключа спрощує процес входу та значно ускладнює несанкціонований доступ до облікового запису, адже таким чином не використовується традиційний пароль, який можна вкрасти, забути або повторно використати для кількох акаунтів.

Як зазначили в TikTok, можливість входу за допомогою ключів допуску розпочинають цього місяця з Азії, Африки, Австралії та Південної Америки. З часом очікується розширення географії та операційних систем.

Додати ключ допуску в додатку можна буде в налаштуваннях акаунта.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Данилевич
    Надія Данилевич
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України