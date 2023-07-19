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Пользователи TikTok на iPhone смогут забыть пароль: теперь войти можно с помощью Touch ID или Face ID

13:19, 19 июля 2023
Возможность входа с помощью ключей допуска начинают в этом месяце из Азии, Африки, Австралии и Южной Америки.
Пользователи TikTok на iPhone смогут забыть пароль: теперь войти можно с помощью Touch ID или Face ID
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Социальная сеть TikTok внедряет возможность входить в приложение с помощью ключа входа, связанного с идентификатором Apple ID. Это означает, что владельцы устройств на iOS смогут легко войти в свой аккаунт с помощью Face или Touch ID. Об этом сообщила пресс-служба TikTok.

Ключ входа – это замена пароля, которая может подтвердить личность на основе зашифрованных биометрических методов аутентификации, которые уже доступны на устройстве. Технология состоит из пары ключей: открытого (он зарегистрирован в программе или веб-сайте) и частного (используется только на устройстве). При этом все биометрические данные остаются на гаджете, а сторонние программы не могут получить к ним доступ.

Использование ключа упрощает процесс входа и значительно усложняет несанкционированный доступ к аккаунту, так как не используется традиционный пароль, который можно украсть, забыть или повторно использовать для нескольких аккаунтов.

Как отметили в TikTok, возможность входа с помощью ключей начинают в этом месяце с Азии, Африки, Австралии и Южной Америки. С течением времени ожидается расширение географии и операционных систем.

Добавить ключ входа в приложении можно будет в настройках аккаунта.

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