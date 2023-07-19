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Процедуры декларирования военной техники и других товаров унифицируют по европейским стандартам

13:09, 19 июля 2023
Раде рекомендуют одобрить законопроект об унификации процедур декларирования военной техники и других товаров.
Процедуры декларирования военной техники и других товаров унифицируют по европейским стандартам
Фото: ukrmilitary.com
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Парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной 19 июля рекомендовал принять за основу законопроект N9402 о внесении изменений в Таможенный кодекс и другие законы Украины об унификации европейских и североатлантических стандартов процедур декларирования военной техники и других товаров.

Как указывают авторы, проект разработан с целью реализации взятого Украиной стратегического курса, закрепленного в Конституции Украины, на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Реализация таких целей обеспечивается, в частности, путем проведения многонациональных учений на территории Украины с привлечением подразделений вооруженных сил государств-членов ЕС и НАТО, так и участием Вооруженных Сил Украины в проведении учений на территории государств-членов ЕС и НАТО.

Законопроектом предлагается:

  • разрешить при таможенном оформлении грузов подразделений вооруженных сил государств-членов ЕС, НАТО, которые в соответствии с законом допущены на территорию Украины, вместо таможенной декларации использовать Форму 302 по форме государства, из которого направляются такие подразделения;
  • установить, что применение Формы 302 разрешается в таможенных режимах временного ввоза, временного вывоза, реэкспорта, реимпорта и транзита;
  • имплементировать в таможенное законодательство положения законодательства ЕС относительно использованных вооруженными силами отдельных товаров (патронов, пищевых наборов и т.п.) во время многонациональных учений;
  • упростить процедуру в части освобождения от получения разрешительных документов государственного экспортного контроля для товаров военного назначения и двойного использования, разрешений, необходимых для перемещения лекарственных средств, включая наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, продукции, произведенной с применением ГМО , освобождение от прохождения государственного контроля пищевых продуктов при перемещении через таможенную границу Украины товаров с использованием Формы 302;
  • делегировать полномочия Кабинета Министров Украины и Министерству финансов Украины об утверждении формы национальной Формы 302 и порядке заполнения этой формы соответственно;
  • делегировать полномочия Министерству финансов Украины по утверждению порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного контроля и оформления военной техники и других товаров, перемещаемых с использованием Формы 302.

Как отмечает председатель Комитета Даниил Гетманцев, целью законопроекта является внедрение в национальное таможенное законодательство положений по применению Формы 302, которая используется для перемещения военной техники и других товаров подразделений вооруженных сил государств-членов Европейского Союза (ЕС) и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также создание предпосылок для создания процесса подготовки и подписания международных соглашений об использовании в государствах-членах ЕС или НАТО Форм 302, которые будут оформляться для подразделений Вооруженных Сил Украины, направляемых в другие государства.

Автор: Наталья Мамченко

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