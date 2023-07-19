Процедури декларування військової техніки та інших товарів уніфікують з європейськими стандартами

Раді рекомендують схвалити законопроект про уніфікацію процедур декларування військової техніки та інших товарів.

Фото: ukrmilitary.com

Парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної 19 липня рекомендував прийняти за основу законопроект N9402 про внесення змін до Митного кодексу та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів.

Як вказують автори, проект розроблено з метою реалізації взятого Україною стратегічного курсу, закріпленого у Конституції України, на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО.

Реалізація таких цілей забезпечується, зокрема, як шляхом проведення багатонаціональних навчань на території України із залученням підрозділів збройних сил держав-членів ЄС та НАТО, так і участю Збройних Сил України у проведенні навчань на території держав-членів ЄС та НАТО.



Законопроектом пропонується:

дозволити під час митного оформлення вантажів підрозділів збройних сил держав-членів ЄС, НАТО, які відповідно до закону допущені на територію України, замість митної декларації використовувати Форму 302 за формою держави, з якої направляються такі підрозділи;

встановити, що застосування Форми 302 дозволяється в митних режимах тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реімпорту та транзиту;

імплементувати в митне законодавство положення законодавства ЄС щодо використаних збройними силами окремих товарів (патронів, харчових наборів тощо) під час багатонаціональних навчань;

спростити процедуру в частині звільнення від отримання дозвільних документів державного експортного контролю для товарів військового призначення та подвійного використання, дозволів, необхідних для переміщення лікарських засобів, у тому числі тих, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, продукції, виробленої із застосуванням ГМО, звільнення від проходження державного контролю харчових продуктів при переміщенні через митний кордон України товарів з використанням Форми 302;

делегувати повноваження Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України щодо затвердження форми національної Форми 302 та порядку заповнення цієї форми відповідно;

делегувати повноваження Міністерству фінансів України щодо затвердження порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного контролю та оформлення військової техніки та інших товарів, що переміщуються з використанням Форми 302.

Як зазначає голова Комітету Данило Гетманцев, метою законопроєкту є впровадження в національне митне законодавство положень щодо застосування Форми 302, яка використовується для переміщення військової техніки та інших товарів підрозділів збройних сил держав-членів Європейського Союзу (ЄС) та Організації Північноатлантичного договору (НАТО), а також створення передумов для започаткування процесу підготовки та підписання міжнародних угод про використання в державах-членах ЄС або НАТО Форм 302, що оформлюватимуться для підрозділів Збройних Сил України, які направляються до інших держав.

Автор: Наталя Мамченко

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