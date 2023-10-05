В Україні різко зіпсується погода: коли очікувати

Українцям повідомили, коли очікувати похолодання.

6 жовтня в Україні максимальна температура повітря сягне +14...18°С, на півдні +19...23°С. Дощі можуть бути лише у південній частині та у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

У Києві 7 жовтня очікується суха погода. Вдень +15...16°С.

«Субота в Україні буде свіжою, з дощами по півночі, у неділю - дощі та холод, лише на півдні та південному сході затримається тепліша погода», - повідомила Діденко.

На початку наступного тижня буде холодно. У другій половині можливе потепління.

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