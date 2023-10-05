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Розширено форми компенсації за пошкодження квартир та будинків внаслідок бойових дій, щоб люди могли самі відбудовувати своє майно

Чинний Закон не дозволяє отримати компенсацію «живими» грошима для самостійного відновлення об’єкта нерухомості та придбання будівельної продукції.

Концепт посилення стійкості демократії стане основою дорожньої карти реформ, - Денис Шмигаль

Денис Шмигаль зазначив, що розроблений за ініціативою Президента Концепт посилення стійкості демократії в Україні — це рамковий документ, який стане основою дорожньої карти реформ.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

Верховна Рада спростила процедуру списання військового майна

Новий закон встановить опис спрощеної процедури списання військового майна.

  1. Суспільство

В Україні різко зіпсується погода: коли очікувати

23:44, 5 жовтня 2023
Українцям повідомили, коли очікувати похолодання.
В Україні різко зіпсується погода: коли очікувати
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6 жовтня в Україні максимальна температура повітря сягне +14...18°С, на півдні +19...23°С. Дощі можуть бути лише у південній частині та у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

У Києві 7 жовтня очікується суха погода. Вдень +15...16°С.

«Субота в Україні буде свіжою, з дощами по півночі, у неділю - дощі та холод, лише на півдні та південному сході затримається тепліша погода», - повідомила Діденко.

На початку наступного тижня буде холодно. У другій половині можливе потепління.

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