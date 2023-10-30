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  1. Суспільство

Microsoft заборонить грати на консолях Xbox з неоригінальними геймпадами: відома дата

15:55, 30 жовтня 2023
Корпорація планує повністю заборонити використання неліцензованих контролерів, гарнітур та клавіатур сторонніх виробників на консолях Xbox.
Microsoft заборонить грати на консолях Xbox з неоригінальними геймпадами: відома дата
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Microsoft планує повністю заборонити використання неліцензованих контролерів, гарнітур та клавіатур сторонніх виробників на консолях Xbox. Заборона набуде чинності вже 12 листопада. Про це повідомляє видання Windows Central

Користувачів Xbox вже стали отримувати відповідні повідомлення з помилкою 0x82d60002. 

Microsoft радить повернути аксесуар і натомість звернутися до списку дозволених продуктів на своєму веб-сайті.

За даними видання, блокування несертифікованих аксесуарів пов'язане з розширенням програми Microsoft затверджених бездротових контролерів Xbox від сторонніх виробників. Такі геймпади напевно будуть коштувати дорожче, зате гарантована їх повна сумісність з консолями.

Поки незрозуміло, скільки існуючих аксесуарів Xbox торкнеться цієї проблеми. Наприклад, продукти Cronus та XIM дозволяють користувачам імітувати мишу й клавіатуру як геймпад Xbox, а також використовувати макроси. Ця функціональність дає їм перевагу в шутерах типу Call of Duty, але водночас вони використовуються гравцями з обмеженими можливостями.

При цьому сторонні контролери інколи дійсно краще тих, що випускає Microsoft, та надають перевагу в іграх завдяки зручнішому розташуваннюю кнопок або наявності додаткових кнопок і джойстиків.

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