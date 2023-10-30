Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вместо буквы «У» – буква «Н»: Кабмин вновь внес изменения в ПДД

Учебные автомобили теперь нужно будет обозначать новой буквой «Н» вместо «У».

Кабмин вывел из состава Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий представителя МВФ Ваграма Степаняна

Представителя МВФ вывели из числа независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

В ВАКС установили правила предоставления отпусков для судей: теперь предложения по отпускам необходимо предоставлять заранее

Правила предоставления отпусков необходимы для обеспечения «бесперебойного осуществления правосудия» и «соблюдения процессуальных сроков».

Полиция обвинила водителя, попросившего предъявить доказательства нарушения им ПДД, в злостном неповиновении: что решил суд

Требования полицейского должны быть законодательно обоснованы, - суд рассмотрел дело, в котором водителя обвинили в злостном неповиновении, потому что он попросил полицейского объяснить суть нарушения ПДД.

Поддельные судебные решения – теперь и в Сумской области

О наличии поддельного решения стало известно, когда гражданин обратился за полным текстом решения суда.

  1. Общество

Microsoft запретит играть на консолях Xbox с неоригинальными геймпадами: известна дата

15:55, 30 октября 2023
Корпорация планирует полностью запретить использование нелицензированных контроллеров, гарнитур и клавиатур сторонних производителей на консолях Xbox.
Microsoft запретит играть на консолях Xbox с неоригинальными геймпадами: известна дата
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Microsoft планирует полностью запретить использование нелицензированных контроллеров, гарнитур и клавиатур сторонних производителей на консолях Xbox. Запрет вступит в силу уже 12 ноября. Об этом сообщает издание Windows Central.

Пользователей Xbox уже стали получать ответные сообщения с ошибкой 0x82d60002.

Microsoft рекомендует вернуть аксессуар и обратиться к списку разрешенных продуктов на своем веб-сайте.

По данным издания, блокировка несертифицированных аксессуаров связана с расширением программы Microsoft утвержденных беспроводных контроллеров Xbox от сторонних производителей. Такие геймпады наверняка будут стоить дороже, зато гарантирована их полная совместимость с консолями.

Пока неясно, сколько существующих аксессуаров Xbox коснется этой проблемы. К примеру, продукты Cronus и XIM позволяют пользователям имитировать мышь и клавиатуру в качестве геймпада Xbox, а также использовать макросы. Эта функциональность дает им преимущество в шутерах типа Call of Duty, но они используются игроками с ограниченными возможностями.

При этом сторонние контроллеры иногда действительно лучше выпускаемых Microsoft и предпочитают в играх благодаря более удобному расположению кнопок или наличию дополнительных кнопок и джойстиков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області