Microsoft запретит играть на консолях Xbox с неоригинальными геймпадами: известна дата

Корпорация планирует полностью запретить использование нелицензированных контроллеров, гарнитур и клавиатур сторонних производителей на консолях Xbox.

Microsoft планирует полностью запретить использование нелицензированных контроллеров, гарнитур и клавиатур сторонних производителей на консолях Xbox. Запрет вступит в силу уже 12 ноября. Об этом сообщает издание Windows Central.

Пользователей Xbox уже стали получать ответные сообщения с ошибкой 0x82d60002.

Microsoft рекомендует вернуть аксессуар и обратиться к списку разрешенных продуктов на своем веб-сайте.

По данным издания, блокировка несертифицированных аксессуаров связана с расширением программы Microsoft утвержденных беспроводных контроллеров Xbox от сторонних производителей. Такие геймпады наверняка будут стоить дороже, зато гарантирована их полная совместимость с консолями.

Пока неясно, сколько существующих аксессуаров Xbox коснется этой проблемы. К примеру, продукты Cronus и XIM позволяют пользователям имитировать мышь и клавиатуру в качестве геймпада Xbox, а также использовать макросы. Эта функциональность дает им преимущество в шутерах типа Call of Duty, но они используются игроками с ограниченными возможностями.

При этом сторонние контроллеры иногда действительно лучше выпускаемых Microsoft и предпочитают в играх благодаря более удобному расположению кнопок или наличию дополнительных кнопок и джойстиков.

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