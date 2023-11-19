Сьогодні відзначають Міжнародний день чоловіків: що ще святкують 19 листопада

19 листопада відзначають ряд свят.

Зображення: freepik.com

У неділю, 19 листопада, відзначають ряд свят.

Так, сьогодні святкують День працівників сільського господарства.

Також 19 листопада День працівників гідрометеорологічної служби України. Свято було започатковане Президентом Леонідом Кучмою 2003 року.

А ще 19 листопада святкують Всесвітній день громадянина.

Крім того сьогодні відзначають Міжнародний день цільного зерна та Міжнародний день чоловіків.

А ще 19 листопада День жінок-підприємців. Свято було започатковане 2014 року. Тоді його відсвяткували в нью-йоркській резиденції ООН. 2016 року до ініціативи приєдналася і Україна.

Також 19 листопада відзначають Всесвітній день запобігання насильству над дітьми.

Також 19 листопада – День працівника скляної промисловості або скловиробника. Державне професійне свято в Україні, яке було створене за ініціативою президента в 2003 року. Дату обрали на честь дня народження вченого Михайла Ломоносова (1711 рік), який створив хімічне виробництво скла, рецепт та технологію виготовлення кольорового скла.

А ще 19 листопада Всесвітній день пам'яті жертв дорожніх аварій.

Віряни вшановують пам'ять святого Авдія.

Іменини відзначають Іван, Дмитро, Денис, Григорій, Михайло, Сергій, Петро, Валентин, Костянтин, Олександр, Веніамін, Ігнатій, Федір та Андріан.

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