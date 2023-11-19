Сегодня отмечают Международный день мужчин: что еще празднуют 19 ноября

19 ноября отмечают ряд праздников.

Изображение: freepik.com

В воскресенье, 19 ноября, отмечают ряд праздников.

Так, сегодня празднуют День работников сельского хозяйства.

Также 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы Украины. Праздник был основан Президентом Леонидом Кучмой в 2003 году.

А еще 19 ноября отмечают Всемирный день гражданина.

Кроме того, сегодня отмечают Международный день цельного зерна и Международный день мужчин.

А еще 19 ноября – День женщин-предпринимателей. Праздник был начат в 2014 году. Тогда его отпраздновали в нью-йоркской резиденции ООН. В 2016 к инициативе присоединилась и Украина.

Также 19 ноября отмечают Всемирный день предотвращения насилия над детьми.

Также 19 ноября – День работника стекольной промышленности или стеклопроизводителя. Государственный профессиональный праздник в Украине, созданный по инициативе президента в 2003 году. Дата была выбрана в честь дня рождения ученого Михаила Ломоносова (1711 год), который создал химическое производство стекла, рецепт и технологию изготовления цветного стекла.

А еще 19 ноября Всемирный день памяти жертв дорожных аварий.

Верующие чтят память святого Авдия.

Именины отмечают Иван, Дмитрий, Денис, Григорий, Михаил, Сергей, Петр, Валентин, Константин, Александр, Вениамин, Игнатий, Федор и Андриан.

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