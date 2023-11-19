Сегодня отмечают Международный день мужчин: что еще празднуют 19 ноября

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Отсутствие в материалах дела «корешка платежного поручения» не свидетельствует о сомнительности происхождения денег, использованных при проведении НСРД, - Верховный Суд

Также Верховный Суд отметил, что отсутствие в материалах дела отдельного постановления о привлечении лица к конфиденциальному сотрудничеству или привлечении к участию в негласном следственном действии как конфидента не свидетельствует о нарушении требований УПК.

Правовая природа дополнительного наказания в виде лишения права управлять автомобилем не сводится исключительно к изъятию водительского удостоверения, - Верховный Суд

Суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения права управлять авто независимо от того, имело ли лицо водительское удостоверение на момент совершения преступления, - ОП Верховного Суда.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

Директор ООО хотел уволиться, но общее собрание общества заявление не рассматривало, — БП ВС решила, к какой юрисдикции принадлежит спор

Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ООО в случае подачи директором заявления о расторжении трудового договора: БП ВС отступила от выводов Верховного Суда о юрисдикции спора.

Денис Малюська объяснил, почему следует вернуться к проверкам оснований приобретения чиновниками имущества до попадания на государственный пост

Сначала парламент принял норму о запрете проверки оснований приобретения должностными лицами квартир, авто и денег до назначения на должность, а Еврокомиссия это не оценила – теперь придется вносить изменения, но депутаты считают, что это будет блокировать возможности кадрового обновления госаппарата.

  1. Общество

Сегодня отмечают Международный день мужчин: что еще празднуют 19 ноября

09:20, 19 ноября 2023
19 ноября отмечают ряд праздников.
Сегодня отмечают Международный день мужчин: что еще празднуют 19 ноября
Изображение: freepik.com
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В воскресенье, 19 ноября, отмечают ряд праздников.

Так, сегодня празднуют День работников сельского хозяйства.

Также 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы Украины. Праздник был основан Президентом Леонидом Кучмой в 2003 году.

А еще 19 ноября отмечают Всемирный день гражданина.

Кроме того, сегодня отмечают Международный день цельного зерна и Международный день мужчин.

А еще 19 ноября – День женщин-предпринимателей. Праздник был начат в 2014 году. Тогда его отпраздновали в нью-йоркской резиденции ООН. В 2016 к инициативе присоединилась и Украина.

Также 19 ноября отмечают Всемирный день предотвращения насилия над детьми.

Также 19 ноября – День работника стекольной промышленности или стеклопроизводителя. Государственный профессиональный праздник в Украине, созданный по инициативе президента в 2003 году. Дата была выбрана в честь дня рождения ученого Михаила Ломоносова (1711 год), который создал химическое производство стекла, рецепт и технологию изготовления цветного стекла.

А еще 19 ноября Всемирный день памяти жертв дорожных аварий.

Верующие чтят память святого Авдия.

Именины отмечают Иван, Дмитрий, Денис, Григорий, Михаил, Сергей, Петр, Валентин, Константин, Александр, Вениамин, Игнатий, Федор и Андриан.

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