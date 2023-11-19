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Области-лидеры по регистрациям электромобилей – кто занял первое место

08:19, 19 ноября 2023
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках остается VOLKSWAGEN ID.4.
Области-лидеры по регистрациям электромобилей – кто занял первое место
Изображение: freepik.com
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В ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром» назвали регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры.

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  1. Львовская область – 692 ед. (93% подержанные);
  2. город Киев – 554 ед. (61% подержанные);
  3. Днепропетровская обл. – 348 ед. (78% подержанные);
  4. Киевская обл. – 299 ед. (66% подержанные);
  5. Винницкая обл. – 280 ед (88% подержанные).

В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках остается VOLKSWAGEN ID.4.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

  • VOLKSWAGEN e-Golf – на Львовщине;
  • TESLA Model 3 – в Киеве и области;
  • NISSAN Leaf – на Днепропетровщине и Виннитчине.

Раньше мы писали, назвали лидеров октября среди новых легковых автомобилей.

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