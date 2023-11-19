Области-лидеры по регистрациям электромобилей – кто занял первое место

В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках остается VOLKSWAGEN ID.4.

Изображение: freepik.com

В ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром» назвали регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры.

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область – 692 ед. (93% подержанные); город Киев – 554 ед. (61% подержанные); Днепропетровская обл. – 348 ед. (78% подержанные); Киевская обл. – 299 ед. (66% подержанные); Винницкая обл. – 280 ед (88% подержанные).

В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках остается VOLKSWAGEN ID.4.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

VOLKSWAGEN e-Golf – на Львовщине;

TESLA Model 3 – в Киеве и области;

NISSAN Leaf – на Днепропетровщине и Виннитчине.

Раньше мы писали, назвали лидеров октября среди новых легковых автомобилей.

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