Області-лідери з реєстрацій електромобілів – хто посів перше місце

В асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром» назвали регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їхні бестселери.
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 692 од. (93% вживані);
- місто Київ – 554 од. (61% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 348 од. (78% вживані);
- Київська обл. – 299 од. (66% вживані);
- Вінницька обл. – 280 од (88% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках залишається VOLKSWAGEN ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- VOLKSWAGEN e-Golf - на Львівщині;
- TESLA Model 3 – у Києві та області;
- NISSAN Leaf – на Дніпропетровщині та Вінниччині.
Раніше ми писали, що назвали лідерів жовтня серед нових легковиків.
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