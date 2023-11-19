Області-лідери з реєстрацій електромобілів – хто посів перше місце

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках залишається VOLKSWAGEN ID.4.

Зображення: freepik.com

В асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром» назвали регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їхні бестселери.

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 692 од. (93% вживані); місто Київ – 554 од. (61% вживані); Дніпропетровська обл. – 348 од. (78% вживані); Київська обл. – 299 од. (66% вживані); Вінницька обл. – 280 од (88% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках залишається VOLKSWAGEN ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

VOLKSWAGEN e-Golf - на Львівщині;

TESLA Model 3 – у Києві та області;

NISSAN Leaf – на Дніпропетровщині та Вінниччині.

Раніше ми писали, що назвали лідерів жовтня серед нових легковиків.

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