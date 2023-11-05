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До судів якої юрисдикції звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту проживання однією сім’єю: Велика Палата Верховного Суду розгляне справу

Касаційний цивільний суд та Касаційний адміністративний суд Верховного Суду мають різну думку стосовно того, куди звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту проживання однією сім’єю, - справу розгляне Велика Палата.

Доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік передбачає збільшення видатків на ВРП та ВККС та зменшення – на суди

У поданому 2 листопада проекті Бюджету-2024 вирішено зменшити видатки розвитку судів на 62,156 млн та збільшити видатки споживання Вищої ради правосуддя і ВККС.

Верховний Суд пояснив підхід до обчислення строку звернення до суду військовослужбовцями

Апеляційний суд залишив позов військовослужбовця без розгляду, зазначивши, що він пропустив строк в один місяць для звернення до суду за захистом своїх прав, - в свою чергу, Верховний Суд пояснив, як рахувати строки звернення до суду особами, що проходять військову службу.

Поліція звинуватила водія, який попросив пред`явити докази порушення ним ПДР, у злісній непокорі: що вирішив суд

Вимоги поліцейського мають бути законодавчо обґрунтовані, - суд розглянув справу, в якій водія звинуватили у злісній непокорі, бо він попросив поліцейського пояснити суть порушення ПДР.

Верховний Суд висловився щодо поширення гарантій незалежності прокурора на військовослужбовця, який відряджений до органів прокуратури

Позивач посилався на те, що право Міністра оборони щодо відкликання його з посади начальника відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури не узгоджується з вимогами Закону про прокуратуру в частині дотримання гарантій незалежності прокурора.

  1. В Україні

Назвали лідерів жовтня серед нових легковиків – хто посів перше місце

22:31, 5 листопада 2023
На вершині рейтингу залишається компактний кросовер RENAULT Duster.
Назвали лідерів жовтня серед нових легковиків – хто посів перше місце
Зображення: freepik.com
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За даними асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром», 37% жовтневого ринку нових легковиків сформували десять найпопулярніших в Україні моделей.

На вершині рейтингу залишається компактний кросовер RENAULT Duster.

Втім електричний VOLKSWAGEN ID.4 все більше претендує на звання фаворита ринку, зменшуючи розрив з лідером, пишуть в асоціації.

Десятка бестселерів жовтня 2023 року, за версією Укравтопрома:

  • RENAULT Duster - 387 од.;
  • VOLKSWAGEN ID.4 - 366 од.;
  • TOYOTA RAV-4 - 340 од.;
  • NISSAN Qashqai - 217 од.;
  • BMW X5 - 156 од.;
  • SKODA Kodiaq - 137 од.;
  • TOYOTA Camry - 129 од.;
  • HYUNDAI Tucson - 127 од.;
  • MAZDA CX5 - 125 од.;
  • TOYOTA Land Cruiser Prado - 125 од.

Також ми писали, авто з якими двигунами залишаються найпопулярнішими на вітчизняному ринку.

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