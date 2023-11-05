Назвали лідерів жовтня серед нових легковиків – хто посів перше місце

На вершині рейтингу залишається компактний кросовер RENAULT Duster.

Зображення: freepik.com

За даними асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром», 37% жовтневого ринку нових легковиків сформували десять найпопулярніших в Україні моделей.

На вершині рейтингу залишається компактний кросовер RENAULT Duster.

Втім електричний VOLKSWAGEN ID.4 все більше претендує на звання фаворита ринку, зменшуючи розрив з лідером, пишуть в асоціації.

Десятка бестселерів жовтня 2023 року, за версією Укравтопрома:

RENAULT Duster - 387 од.;

VOLKSWAGEN ID.4 - 366 од.;

TOYOTA RAV-4 - 340 од.;

NISSAN Qashqai - 217 од.;

BMW X5 - 156 од.;

SKODA Kodiaq - 137 од.;

TOYOTA Camry - 129 од.;

HYUNDAI Tucson - 127 од.;

MAZDA CX5 - 125 од.;

TOYOTA Land Cruiser Prado - 125 од.

Також ми писали, авто з якими двигунами залишаються найпопулярнішими на вітчизняному ринку.

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