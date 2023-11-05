Назвали лідерів жовтня серед нових легковиків – хто посів перше місце

За даними асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром», 37% жовтневого ринку нових легковиків сформували десять найпопулярніших в Україні моделей.
На вершині рейтингу залишається компактний кросовер RENAULT Duster.
Втім електричний VOLKSWAGEN ID.4 все більше претендує на звання фаворита ринку, зменшуючи розрив з лідером, пишуть в асоціації.
Десятка бестселерів жовтня 2023 року, за версією Укравтопрома:
- RENAULT Duster - 387 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 366 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 340 од.;
- NISSAN Qashqai - 217 од.;
- BMW X5 - 156 од.;
- SKODA Kodiaq - 137 од.;
- TOYOTA Camry - 129 од.;
- HYUNDAI Tucson - 127 од.;
- MAZDA CX5 - 125 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 125 од.
Також ми писали, авто з якими двигунами залишаються найпопулярнішими на вітчизняному ринку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.