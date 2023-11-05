Назвали лидеров октября среди новых легковых автомобилей – кто занял первое место

По данным ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром», 37% октябрьского рынка новых легковушек сформировали десять самых популярных в Украине моделей.
На вершине рейтинга остается компактный кроссовер RENAULT Duster.
Впрочем, электрический VOLKSWAGEN ID.4 все больше претендует на звание фаворита рынка, уменьшая разрыв с лидером, пишут в ассоциации.
Десятка бестселлеров октября 2023 года, по версии Укравтопрома:
- RENAULT Duster – 387 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.4 – 366 ед.;
- TOYOTA RAV-4 – 340 ед.;
- NISSAN Qashqai – 217 ед.;
- BMW X5 – 156 ед.;
- SKODA Kodiaq – 137 ед;
- TOYOTA Camry – 129 ед.;
- HYUNDAI Tucson – 127 ед.;
- MAZDA CX5 – 125 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 125 ед.
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