Назвали лидеров октября среди новых легковых автомобилей – кто занял первое место

На вершине рейтинга остается компактный кроссовер RENAULT Duster.

Изображение: freepik.com

По данным ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром», 37% октябрьского рынка новых легковушек сформировали десять самых популярных в Украине моделей.

На вершине рейтинга остается компактный кроссовер RENAULT Duster.

Впрочем, электрический VOLKSWAGEN ID.4 все больше претендует на звание фаворита рынка, уменьшая разрыв с лидером, пишут в ассоциации.

Десятка бестселлеров октября 2023 года, по версии Укравтопрома:

RENAULT Duster – 387 ед.;

VOLKSWAGEN ID.4 – 366 ед.;

TOYOTA RAV-4 – 340 ед.;

NISSAN Qashqai – 217 ед.;

BMW X5 – 156 ед.;

SKODA Kodiaq – 137 ед;

TOYOTA Camry – 129 ед.;

HYUNDAI Tucson – 127 ед.;

MAZDA CX5 – 125 ед.;

Toyota Land Cruiser Prado - 125 ед.

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