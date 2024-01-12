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Добровільні пенсійні внески: як укласти новий договір на 2024 рік

09:30, 12 січня 2024
Сума добровільного пенсійного внеску з січня 2024 року — 1562 грн.
Добровільні пенсійні внески: як укласти новий договір на 2024 рік
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Бажаючі взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть укласти нові договори на 2024 рік. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Як укласти новий договір на 2024 рік

Громадяни, які бажають у 2024 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України можуть укласти нові Договори про добровільну сплату страхових внесків (в електронній формі).

Щоб укласти новий Договір, зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

В подальшому зробіть наступні дії:

  1. На панелі зліва в розділі Комунікації з ПФУ оберіть опцію Договір на добровільну участь.
  2. Заповніть дані особи, на користь якої плануєте сплачувати добровільні внески. Якщо бажаєте сплачувати внески за себе, оберіть опцію Бажаю сплачувати внески на себе, і поля форми заповняться автоматично. Підтвердьте дані особи та дайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних, поставивши відповідні позначки. Натисніть кнопку Підписати та сплатити.
  3. З переліком укладених вами договорів та датою їх підписання можна ознайомитись у розділі Договори на добровільну участь.
  4. Натиснувши на піктограму з банківською карткою, можна обрати спосіб сплати добровільного внеску (онлайн чи сформувати платіжне доручення) та здійснити оплату.

Сума добровільного пенсійного внеску з січня 2024 року — 1562 грн.

Для того, щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який визначається як 22% від розміру мінімальної заробітної плати.

Тобто, для того, аби в січні 2024 року до страхового стажу вам було зараховано один повний місяць, потрібно сплатити 1562 грн (22% х 7100 грн, де 7100 грн — розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року).

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