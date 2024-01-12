Добровольные пенсионные взносы: как заключить новый договор на 2024 год

Сумма добровольного пенсионного взноса с января 2024 года - 1562 грн.

Желающие принять добровольное участие в системе государственного пенсионного страхования могут заключить новые договоры на 2024 год. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Как заключить новый договор на 2024 год

Граждане, желающие в 2024 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины могут заключить новые Договоры о добровольной уплате страховых взносов (в электронной форме).

Чтобы заключить новый Договор, зайдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В дальнейшем сделайте следующие действия:

На панели слева в разделе Коммуникации по ПФУ выберите опцию Договор на добровольное участие. Заполните данные лица, в пользу которого вы планируете платить добровольные взносы. Если хотите платить взносы за себя, выберите опцию Хочу платить взносы на себя, и поля формы заполнятся автоматически. Подтвердите данные лица и согласитесь на передачу и обработку своих персональных данных, поставив соответствующие отметки. Нажмите кнопку Подписать и оплатить. С перечнем заключенных договоров и датой их подписания можно ознакомиться в разделе Договоры на добровольное участие. Нажав на значок с банковской картой, можно выбрать способ уплаты добровольного взноса (онлайн или сформировать платежное поручение) и произвести оплату.

Сумма добровольного пенсионного взноса с января 2024 года - 1562 грн.

Для того, чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который определяется как 22% от размера минимальной заработной платы.

То есть, для того чтобы в январе 2024 года в страховой стаж вам был зачислен один полный месяц, нужно оплатить 1562 грн (22% х 7100 грн, где 7100 грн — размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 года).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.