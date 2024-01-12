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  1. Суспільство

Потрапили у ДТП за кордоном: українцям розповіли про алгоритм дій

17:04, 12 січня 2024
Після ДТП за кордоном в першу чергу треба викликати поліцію, та за необхідності, інші служби та не залишати місце ДТП до їх приїзду.
Потрапили у ДТП за кордоном: українцям розповіли про алгоритм дій
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Моторне (транспортне) страхове бюро України оприлюднило коротку пам’ятку українським водіям, що робити у випадку ДТП за кордоном. Про це йдеться у пресслужбі МТСБУ.

  1. Викликати поліцію, та за необхідності, інші служби та не залишати місце ДТП до їх приїзду.

Якщо внаслідок ДТП немає травмованих або загиблих людей та/або значного пошкодження транспортних засобів учасників аварії, то можливим є оформлення Європротоколу. Конкретні умови та вимоги до оформлення повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду визначаються законодавством країни-місця ДТП.

  1. Зібрати необхідну інформацію щодо ДТП.

▪ Після вжиття заходів безпеки усіх учасників дорожнього руху, за технічної можливості необхідно: сфотографувати місце ДТП, пошкодження всіх ТЗ або іншого майна, зафіксувавши координати місця ДТП (дані геолокації), або зробити відеозапис з місця ДТП.

▪ Занотувати дані інших учасників ДТП: ПІБ водія, дані водійського посвідчення, контактний телефон, назву страхової компанії та номер поліса; записати інформацію про свідків та їх контактні дані.

▪ Сфотографувати, за технічної можливості, усі документи, які були оформлені на місці ДТП (довідка поліції, європротокол тощо).

Якщо, на вашу думку, ви є винуватцем ДТП, надайте другому учаснику відомості про ваш договір міжнародного страхування «Зелена картка».

Якщо, на вашу думку, ви є потерпілим в ДТП, наполягайте, щоб винуватець надав копію свого договору страхування (або інформацію про нього) та повідомив свого страховика про подію з місця ДТП.

Якщо по ситуації очевидно, що ви потерпілий – не надавайте нікому, крім працівників поліції, копії вашого договору міжнародного страхування “Зелена картка”, щоб не стати жертвою шахраїв.

  1. Незалежно від того, кого ви вважаєте винуватцем аварії, у найкоротший термін повідомте страхову компанію, з якою ви уклали договір міжнародного страхування “Зелена картка”, про ДТП будь-якими комунікаційними засобами, погодженими зі страховиком.

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