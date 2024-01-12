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  1. В Україні

ДПС за рік оштрафувала підприємців за відсутність касових апаратів на 1,65 млрд грн

10:23, 12 січня 2024
Податківці додають, що кількість «кас у смартфоні» збільшилася в чотири рази до 2021, натомість традиційних РРО поменшало на 5%.
ДПС за рік оштрафувала підприємців за відсутність касових апаратів на 1,65 млрд грн
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Державна податкова служба за неповний 2023 рік наклала 1,65 млрд грн штрафів за порушення при роботі з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО). Це вже утричі більше, аніж за весь 2021 рік.  Про це стало відомо з даних порталу Опендатабот.

Додається також, що кількість «кас у смартфоні» збільшилася в чотири рази до 2021, натомість традиційних РРО поменшало на 5%.

«29 тис. 753 штрафи за порушення при використанні П/РРО на загальну суму 1,65 млрд грн наклала на підприємців ДПС за неповний 2023 рік. Це вже утричі більше, ніж за весь 2021 рік. На 988,15 млн грн  підприємців оштрафували у серпні. Саме за цей місяць провели найменшу кількість перевірок у 2023 році - лише 1 тис. 640, але виписали найбільшу кількість штрафів - 3 тис. 336», - йдеться у повідомленні.

Станом на початок грудня 2023 року в Україні працює 287,4 тисячі РРО та 554,6 тисячі ПРРО. Сплеск встановлень ПРРО у 2023 році припав на вересень - +15% за місяць.

«Вважаємо, що це пов’язано із скасуванням мораторію на перевірки наявності касових апаратів, введеного на початку повномасштабного вторгнення. В одній українській компанії з автоматизації закладів зазначають, що більшість підприємців до останнього була не готова до повернення перевірок. Враховуючи, що якась частина підприємців використовує фізичні РРО та сторонні інтеграції, можна припустити, що десь третина бізнесів все ще не були готові до дедлайну 1 жовтня», - вважають аналітики.

Наразі кількість "кас у смартфоні" майже вдвічі перевищує кількість звичайних. Порівняно з листопадом 2021 року кількість ПРРО зросла у 4 рази, натомість РРО поменшало на 5%.

Попри таке стрімке зростання, на ПРРО наразі припадає лише 29% від загальної кількості чеків. Проте рік до року їх більшає: для порівняння, у 2021 році частка чеків ПРРО складала лише 2,7%.

Загалом 6,62 млрд чеків на загальну суму 2,3 трлн грн виписали за 11 місяців поточного року. Загальна сума чека за П/РРО зросла у 1,5 раза до 2021 року.

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