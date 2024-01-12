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  1. В Украине

ГНС за год оштрафовала предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов на 1,65 млрд грн

10:23, 12 января 2024
Налоговики добавляют, что количество «касс в смартфоне» увеличилось в четыре раза к 2021 году, а традиционных РРО уменьшилось на 5%.
ГНС за год оштрафовала предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов на 1,65 млрд грн
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Государственная налоговая служба за неполный 2023 год наложила 1,65 млрд грн штрафов за нарушение при работе с регистраторами расчетных операций (П/РРО). Это уже втрое больше, чем за весь 2021 год. Об этом стало известно из данных портала Опендатабот.

Прибавляется также, что количество «касс в смартфоне» увеличилось в четыре раза к 2021 году, а традиционных РРО уменьшилось на 5%.

«29 тыс. 753 штрафа за нарушение при использовании П/РРО на общую сумму 1,65 млрд грн наложила на предпринимателей ГНС за неполный 2023 год. Это уже втрое больше, чем за весь 2021 год. На 988,15 млн грн предпринимателей оштрафовали в августе. Именно за этот месяц провели наименьшее количество проверок в 2023 году – всего 1 тыс. 640, но выписали наибольшее количество штрафов – 3 тыс. 336», - говорится в сообщении.

По состоянию на начало декабря 2023 года в Украине работает 287,4 тысяч РРО и 554,6 тысяч ПРРО. Всплеск установок ПРРО в 2023 году пришелся на сентябрь - +15% в месяц.

«Считаем, что это связано с отменой моратория на проверки наличия кассовых аппаратов, введенного в начале полномасштабного вторжения. В одной украинской компании по автоматизации заведений отмечают, что большинство предпринимателей до последнего было не готово к возвращению проверок. Учитывая, что какая-то часть предпринимателей использует физические РРО и посторонние интеграции, можно предположить, что примерно треть бизнесов все еще не были готовы к дедлайну 1 октября», - считают аналитики.

Пока количество «касс в смартфоне» почти вдвое превышает количество обычных. По сравнению с ноябрем 2021 года количество ПРРО выросло в 4 раза, зато РРО уменьшилось на 5%.

Несмотря на столь стремительный рост, на ПРРО приходится только 29% от общего количества чеков. Однако год к году их становится больше: для сравнения, в 2021 году доля чеков ПРРО составляла всего 2,7%.

В общей сложности 6,62 млрд чеков на общую сумму 2,3 трлн грн выписали за 11 месяцев текущего года. Общая сумма чека по П/РРО выросла в 1,5 раза к 2021 году.

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