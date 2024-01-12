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Кабмин официально отозвал свой законопроект об усилении мобилизации, - что дальше

Карточка законопроекта 10378 о мобилизации свидетельствует, что он официально отозван.

  1. В Украине

Исключить право на отсрочку нардепам и вернуть его всем лицам с инвалидностью: Марьяна Безугла раскрыла новые изменения в законопроект о мобилизации

09:53, 12 января 2024
Депутат Марьяна Безугла обнародовала список изменений, которые предполагается внести в законопроект о мобилизации.
Исключить право на отсрочку нардепам и вернуть его всем лицам с инвалидностью: Марьяна Безугла раскрыла новые изменения в законопроект о мобилизации
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Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки.

Народный депутат Марьяна Безугла опубликовала изменения, которые хотят внести в законопроект о мобилизации.

Основные положения:

  • исключить требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора
  • исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников
  • вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации и права на увольнение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы
  • вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на увольнение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы
  • вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе
  • исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины
  • исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов
  • изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу
  • вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы
  • ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей
  • уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии)
  • предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру
  • вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки
  • исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочкам от мобилизации
  • изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП
  • изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК или соответствующего ТЦК
  • изъять норму по уточнению своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации
  • исключить повестки по электронной почте
  • определить дискрецию по увольнению военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу
  • ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО
  • уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц
  • включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокуроров, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы
  • сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести предоставление отсрочки до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет
  • начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года
  • начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения
  • применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через год после введения базовой общевойсковой подготовки
  • привести в соответствие с Конституцией полномочия президента в части издания указов

Стало известно, что Министерство обороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. В ближайшее время обновленный документ будет направлен на согласование Правительства.

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