Исключить право на отсрочку нардепам и вернуть его всем лицам с инвалидностью: Марьяна Безугла раскрыла новые изменения в законопроект о мобилизации

Депутат Марьяна Безугла обнародовала список изменений, которые предполагается внести в законопроект о мобилизации.

Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки.

Народный депутат Марьяна Безугла опубликовала изменения, которые хотят внести в законопроект о мобилизации.

Основные положения:

исключить требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора

исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников

вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации и права на увольнение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на увольнение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы

вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе

исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины

исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов

изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу

вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы

ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей

уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии)

предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки

исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочкам от мобилизации

изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП

изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК или соответствующего ТЦК

изъять норму по уточнению своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации

исключить повестки по электронной почте

определить дискрецию по увольнению военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу

ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО

уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц

включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокуроров, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы

сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести предоставление отсрочки до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет

начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года

начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения

применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через год после введения базовой общевойсковой подготовки

привести в соответствие с Конституцией полномочия президента в части издания указов

Стало известно, что Министерство обороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. В ближайшее время обновленный документ будет направлен на согласование Правительства.

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