Виключити право на відстрочку нардепам та повернути його всім особам з інвалідністю: Мар’яна Безугла розкрила нові зміни до законопроєкту про мобілізацію

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Касаційний адміністративний суд передав справу Сергія Семочка на розгляд Великої Палати Верховного Суду, оскільки, на думку КАС ВС, ця справа містить виключну правову проблему.

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Іноземні партнери готові виділити 100 мільйонів доларів на те, аби забезпечити зберігання персональних даних про військовозобов’язаних українців на своїх серверах, - Верховна Рада почала розгляд законопроекту 10062 про збір досьє для прийняття в цілому.

У разі втрати батьками права на користування квартирою, його втрачають і неповнолітні діти, які підлягають виселенню, - Верховний Суд

У випадках самоправного зайняття житлового приміщення обов’язок виселення без надання іншого жилого приміщення поширюється і на неповнолітніх дітей, наголосив Верховний Суд.

Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

«Законопроект про доброчесне лобіювання врегульовує наступне: якщо якісь особи, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення нормативно-правового акту, то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Денис Маслов.

Збори Дніпровського райсуду Києва повідомили про незаконність обшуку працівниками ДБР суддів, працівників суду та відвідувачів і втручання в діяльність суду

Обшук у Дніпровському райсуді Києва проводився невідкладно без будь-якого судового рішення, а метою було одержання слідчим доступу до службового комп’ютеру, який належить та закріплений за помічником судді Юлії Іваніної, - заява зборів суддів.

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Виключити право на відстрочку нардепам та повернути його всім особам з інвалідністю: Мар’яна Безугла розкрила нові зміни до законопроєкту про мобілізацію

09:53, 12 січня 2024
Депутатка Мар’яна Безугла оприлюднила список змін, які передбачається внести до законопроекту про мобілізацію.
Виключити право на відстрочку нардепам та повернути його всім особам з інвалідністю: Мар’яна Безугла розкрила нові зміни до законопроєкту про мобілізацію
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Як раніше повідомлялося, що Кабмін офіційно відкликав свій законопроект 10378 про посилення мобілізації для його доопрацювання.

Підготовку нового варіанту законопроєкту анонсував міністр оборони Рустем УмєровНайближчим часом оновлений документ відправлять на погодження Уряду. 

Народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала зміни, які хочуть внести до законопроєкту про мобілізацію.

Основні положення:

  •  виключити вимогу надання військовозобов’язаними місця проживання при укладені трудового договору
  •  виключити антиконституційні норми про внесення до реєстру боржників
  • повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи
  • повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи
  • повернути відстрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному Законі
  • виключити відстрочку чинним народним депутатам України
  • виключити відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, правоохоронних органів
  • вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу
  • повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів
  • запровадити бронювання органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в Порядку, визначеному Кабміном з чітким визначенням професій та посад
  • уточнити надання відстрочки здобувачам освіти виключно за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху)
  • надати відстрочку особам, зарахованим на навчання до інтернатури
  • повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки
  • виключити норму щодо надання повноважень місцевим органам виконавчої влади приймати рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації
  • вилучити норму щодо військово-транспортного обов’язку для ФОП
  • вилучити норму щодо обов’язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК
  • ⁃вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації
  • виключити повістки через електронну пошту
  • визначити дискрецію щодо звільнення військовослужбовців в залежності від служби в зоні бойових дій або в тилу
  • запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО
  • уточнити статті Кримінального кодексу України за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації засуджених осіб
  • включити відтермінування запровадження вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції в частині проходження базової військової підготовки або військової служби
  • скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років, або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років
  • розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності від 2025 року
  • розпочати базову військову службу у рік наступний за роком у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану
  • застосувати вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки
  • привести у відповідність до Конституції повноваження президента в частині видання указів

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