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  1. Общество

Попали в ДТП за границей: украинцам рассказали об алгоритме действий

17:04, 12 января 2024
После ДТП за границей в первую очередь нужно вызвать полицию и при необходимости другие службы и не покидать место ДТП до их приезда.
Попали в ДТП за границей: украинцам рассказали об алгоритме действий
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Моторное (транспортное) страховое бюро Украины обнародовало краткую памятку украинским водителям, что делать в случае ДТП за границей. Об этом говорится в пресс-службе МТСБУ.

  1. Вызвать полицию и при необходимости другие службы и не покидать место ДТП до их приезда.

Если в результате ДТП нет травмированных или погибших людей и/или значительного повреждения транспортных средств участников аварии, то возможно оформление Европротокола. Конкретные условия и требования к оформлению сообщения о ДТП определяются законодательством страны-места ДТП.

  1. Собрать необходимую информацию о ДТП.

▪ При принятии мер безопасности всех участников дорожного движения при технической возможности необходимо: сфотографировать место ДТП, повреждение всех ТС или другого имущества, зафиксировав координаты места ДТП (данные геолокации), или сделать видеозапись с места ДТП.

▪ Записать данные других участников ДТП: ФИО водителя, данные водительского удостоверения, контактный телефон, название страховой компании и номер полиса; записать информацию о свидетелях и их контактных данных.

▪ Сфотографировать, по технической возможности, все документы, оформленные на месте ДТП (справка полиции, европротокол и т.п.).

Если, по вашему мнению, вы являетесь виновником ДТП, предоставите второму участнику сведения о вашем договоре международного страхования «Зеленая карта».

Если, по вашему мнению, вы пострадали в ДТП, настаивайте, чтобы виновник предоставил копию своего договора страхования (или информацию о нем) и уведомил своего страховщика о происшествии с места ДТП.

Если по ситуации очевидно, что вы пострадавший – не предоставляйте никому, кроме сотрудников полиции, копии вашего договора международного страхования «Зеленая карта», чтобы не стать жертвой мошенников.

  1. Независимо от того, кого вы считаете виновником аварии, в кратчайшие сроки сообщите страховой компании, с которой вы заключили договор международного страхования «Зеленая карта», о ДТП любыми коммуникационными средствами, согласованными со страховщиком.

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